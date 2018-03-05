Главные новости дня – за 60 секунд

Война "Нафтогаза" и "Газпрома" продолжается, с Лукаш и Клюева сняли санкции, Крысина побили, Коболев будет судиться с ГФС, номинанты Оскара – новости, которые обсуждали 5 марта.

О санкциях. Совет Европейского Союза в понедельник продлил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников, одновременно ограничения против бывшего министра юстиции Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева не продлены.

О "Нафтогазе" и "Газпроме". Сегодня Газпром направил официальное уведомление в "Нафтогаз Украины" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Еще "Нафтогаз" выставит счет за 34-процентную переплату за импортный газ в марте российскому "Газпрому".

О Крысине. Дарницкий райсуд Киева перенес рассмотрение дела по обвинению Юрия Крысина в пытках на середину марта.

Когда в сопровождении полицейских он вышел из суда, активисты устроили ему так называемый коридор позора. Они били и оплевывали его. В конце концов побитому Крысину удалось добежать до автобусной остановки и уехать прочь.

О Коболеве. Глава НАК "Нафтогаз Украины" собирается судиться с Государственной фискальной службой по штрафу на 8 миллиардов гривен за нарушение таможенных правил.

О поджоге в Ужгороде. Поджог Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде организовал житель Приднестровья, который нанял для выполнения этого преступления и участников АТО.

О тепловозах GE. ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" 3 марта обнародовало в системе "Прозорро" отчет о заключении договора от 23 февраля с ООО "Джии Украины" на поставку локомотивов на 140,4 миллиона гривен (с НДС) для последующей передачи в лизинг.

О пенсиях. Минсоцполитики инициирует увеличение роли стажа работы по сравнению с зарплатой при начислении пенсии для пенсионеров с большим стажем работы.

Об Оскаре. В Лос-Анджелесе состоялась юбилейная 90-я церемония вручения премии Американской киноакадемии "Оскар". В этом году не было одного бесспорного фаворита по количеству полученных статуэток. 4 награды в ключевых номинациях получил фильм "Форма воды", который фигурировал в 13-ти позициям премии.

Почти догнал его и взял три золотые статуэтки фильм "Дюнкерк" Кристофера Нолана, по две награды завоевали фильма "Темные времена", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Бегущий по лезвию 2049" и мультик "Коко".