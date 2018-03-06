Главные новости дня – за 60 секунд

Кортеж Порошенко сбил пожилого человека, 4G скоро, газовый кризис урегулирован, палаточный городок демонтировали незаконно – новости, которые обсуждали 6 марта.

О 4G. Три крупнейших мобильных оператора выиграли лоты на приобретение лицензий на 4G-связь в диапазоне 1800 МГц. Общий объем полученных в ходе аукциона средств: 5,434 миллиарда гривен.

О газовом кризисе. Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности принял решение о завершении мер по экономии газа в связи с завершением кризисной ситуации.

О ДТП дня. Служебный автомобиль полиции, сопровождавший президента сбил в центре Киева пожилого мужчину. Президент Петр Порошенко поручил оказать пострадавшему в ДТП с участием полицейского сопровождения его кортежа всю необходимую помощь.

О "Газпроме". "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

О санкциях. Президент Петр Порошенко утвердил санкции против четырех банков с российским капиталом: ПАО "Сбербанк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ Банк" и ОАО "БМ Банк".

Санкции против "дочек" российских госбанков запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продажи банков.

О демонтаже палаточного городка. Демонтаж палаточного городка у Верховной Рады и задержание людей 3 марта незаконны, поскольку решение суда, которым руководствовалась полиция, разрешало только досмотр.

Об Амосовой. Министерство здравоохранения снова отстранило ректоршу Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Екатерину Амосову.

Об Объединенных силах. Начало операции Объединенных сил на Донбассе будет санкционировано указом президента. Кандидатуры на руководителя операции уже определены, и вскоре президент назначит командующего Объединенных сил. Антитеррористическая операция на Донбассе может продолжаться и во время операции Объединенных сил.