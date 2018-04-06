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Суд оштрафовал экипаж судна "Норд"

Пятница, 6 апреля 2018, 22:18
Суд оштрафовал экипаж судна Норд

Приморский райсуд Мариуполя принял решение оштрафовать большинство членов экипажа рыболовецкого судна "Норд", задержанного пограничной службой Украины в Азовском море.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя компании-владельца корабля керченского рыбколхоза имени Первого мая - Анну Шевелеву.

"Ждем результаты по двум последним. Пока по всем штрафы, паспорта не вернули, членам экипажа еще необходимо прийти на допрос в СБУ по делу капитана", - сказала она.

Членам экипажа предъявлены обвинения по части 2 статьи 204 КоАП Украины ("незаконное пересечение границы", санкция - штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста).

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.

В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.

Задержанное судно с командой отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.

Сообщалось, что 30 марта суд арестовал судно "Норд" под флагом РФ, которое задержали украинские пограничники.

2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" объявлено подозрение в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

6 апреля Херсонский городской суд избрал Горбенку меру пресечения в виде содержания подстражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен.

Позже адвокаты внесли залог за капитана судна.

Темы: судКрым
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