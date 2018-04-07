Портнов говорит, что два месяца назад просился давать показания прокуратуре

Экс-глава Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявляет, что выразил готовность дать показания прокуратуре еще два месяца назад.

Так он отреагировал в Facebook на слова заместителя прокурора Крыма Александра Удовиченко о том, что прокуратура Крыма будет пытаться допросить Портнова в уголовном производстве, которое открыли после публикации так называемых "пленок Глазьева".

"Не надо пытаться. Я к вам еще два месяца назад обратился с этим ходатайством... А вы два месяца назад мне ответили, что возможно сделаете это, если вам это будет нужно", - написал Портнов, разместив копии своего ходатайства и ответа прокуратуры.

Он также добавил, что намерен на допросе "рассказать о крымских сепаратистах на Севастопольском морском заводе, принадлежащем Петру Порошенко, еще в апреле 2014-му признавших российскую власть на украинском полуострове".

В пятницу вечером заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко в эфире Громадського радио сообщил, что прокуратура АРК будет пытаться допросить бывшего заместителя главы администрации президента Андрея Портнова в уголовном производстве, которое открыли после публикации так называемых "пленок Глазьева".

"По информации следствия, этот гражданин не находится на территории Украины. Однако Уголовный процессуальный кодекс дает нам возможность допросов в других формах. Мы будем над этим работать, потому что допрос лица, которое может так или иначе фигурировать в уголовном производстве, является одним из основных процессуальных действий, которое позволяет установить истину", - сказал заместитель прокурора.

3-го ферваля зампрокурора АРК Александр Удовиченко сообщал, что прокуратура проверяет причастность Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова.

Информация о том, что Портнов является автором этого постановления, содержится в так называемых "пленках Глазьева", которые являются материалами уголовного производства, которое расследуется другим подразделением прокуратуры.

Телефонный разговор между советником президента РФ Сергеем Глазьевым и неким "Владимиром Андреевичем", записанный разведкой 1 марта 2014 года, был обнародован прокурорами во время заседания Оболонского суда по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

В конце марта 2018 года стало известно, что в отношении первого замглавы АП Януковича Андрея Портнова начато уголовное производство по статье "госизмена".

Портнов заявил, что будет судиться со Службой безопасности Украины, которая обвинила его в государственной измене.