КНДР готова обсудить с Трампом денуклеаризацию - Reuters

Северная Корея впервые выразила США свою готовность обсудить вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова во время встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

На условиях анонимности чиновник сообщил агентству, что США и северокорейские официальные лица недавно провели тайные контакты, в которых Пхеньян прямо выразил свое желание провести саммит.

Американский чиновник отказался сказать точно, когда и как состоялись контакты между США и Северной Кореей, но отметил, что стороны неоднократно имели прямые контакты.

"США подтвердили, что Ким Чен Ын готов обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова", - сказал другой американский чиновник.

Reuters отмечает, что вопросом остается то, как Северная Корея определит денуклеаризацию, которую Вашингтон видит в том, что Пхеньян отказывается от своей программы ядерного оружия.

Как сообщалось, 7 марта о тайных переговорах по подготовке к встрече между Трампом и Ким Чен Ыном сообщало CNN.

26 марта Ким Чен Ын неожиданно нанес визит в столицу Китая. Это его первая известная поездка за границу с 2011 года, когда он возглавил КНДР.

9 марта президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая.