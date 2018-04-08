Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

КНДР готова обсудить с Трампом денуклеаризацию - Reuters

Воскресенье, 8 апреля 2018, 23:11

Северная Корея впервые выразила США свою готовность обсудить вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова во время встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

На условиях анонимности чиновник сообщил агентству, что США и северокорейские официальные лица недавно провели тайные контакты, в которых Пхеньян прямо выразил свое желание провести саммит.

Американский чиновник отказался сказать точно, когда и как состоялись контакты между США и Северной Кореей, но отметил, что стороны неоднократно имели прямые контакты.

"США подтвердили, что Ким Чен Ын готов обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова", - сказал другой американский чиновник.

Reuters отмечает, что вопросом остается то, как Северная Корея определит денуклеаризацию, которую Вашингтон видит в том, что Пхеньян отказывается от своей программы ядерного оружия.

Как сообщалось, 7 марта о тайных переговорах по подготовке к встрече между Трампом и Ким Чен Ыном сообщало CNN.

26 марта Ким Чен Ын неожиданно нанес визит в столицу Китая. Это его первая известная поездка за границу с 2011 года, когда он возглавил КНДР.

9 марта президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая.

Украинская правда
Темы: КНДРСШАядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
КНДР
США уделяют "пристальное внимание" военному сотрудничеству КНДР и России – Госдеп
Байден пообещает "существенные" шаги для защиты Южной Кореи от возможной атаки КНДР – Reuters
Медведев пугает, что Россия вооружит КНДР, если Южная Корея даст оружие Украине
Последние новости
05:31
Разрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: