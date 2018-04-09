Маккейн призвал Трампа к ракетному удару по силам Асада

Последние заявления президента США Дональда Трампа о намерении досрочного сокращения военного присутствия США в Сирии добавили уверенности президенту Сирии Башару Асаду, России и Ирану.

Об этом сенатор-республиканец Джон Маккейн сообщил на своем сайте в заявлении относительно сообщений о новом случае использования химического оружия в Сирии.

"Президент Дональд Трамп на прошлой неделе дал миру сигнал, что США досрочно выведут войска из Сирии. Башар Асад, его союзники в России и Иране, услышали это и осмелели из-за бездействия США. Как сообщается, Асад использовал химическое оружие против невинных мужчин, женщин и детей , на этот раз в Думе", - заявил Маккейн.

.@POTUS's pledge to withdraw from #Syria has only emboldened Assad, backed by Russia & Iran, to commit more war crimes in #Douma. @POTUS responded after last year's chemical attack. He should do so again & make Assad pay a price for his brutality. https://t.co/u30kF0ww8g — John McCain (@SenJohnMcCain) April 8, 2018

"Преступления против человечности стали визитной карточкой Асада, а его непрерывная военная кампаия против народа Сирии убила более полумиллиона человек и 11 миллионов - сделала беженцами", - отметил он.

"Президент решительно ответил, когда Асад в прошлом году использовал химическое оружие. Он должен снова прибегнуть к этому и продемонстрировать, что Асад заплатит за свои военные преступления", - подчеркнул сенатор.

В апреле 2017 года США нанесли ракетный удар по базе ВВС Сирии в ответ на использование силами Асада химического оружия.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада животным после химической атаки в Сирии и заявил, что Россия и Иран должны заплатить большую цену за его поддержку.

В ночь на воскресенье появились сообщения об очередной атаке на восточную Гуту, в ходе которой был использован токсичный газ: в результате атаки погибли по меньшей мере 150 человек. Бочковая бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.

Волонтерская спасательная служба "Белые каски", опубликовав фото тел погибших, заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек и уже подтверждено 150 смертей.

В Госдепе США заявили, что контролируют сообщение и Россия, которая воюет на стороне сирийского правительства, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов.

В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что сообщения о применении сирийской армией против боевиков в Думе (Восточная Гута) бомбы с хлором не соответствуют действительности.