Маккейн призвал Трампа к ракетному удару по силам Асада

Последние заявления президента США Дональда Трампа о намерении досрочного сокращения военного присутствия США в Сирии добавили уверенности президенту Сирии Башару Асаду, России и Ирану.

Об этом сенатор-республиканец Джон Маккейн сообщил на своем сайте в заявлении относительно сообщений о новом случае использования химического оружия в Сирии.

"Президент Дональд Трамп на прошлой неделе дал миру сигнал, что США досрочно выведут войска из Сирии. Башар Асад, его союзники в России и Иране, услышали это и осмелели из-за бездействия США. Как сообщается, Асад использовал химическое оружие против невинных мужчин, женщин и детей , на этот раз в Думе", - заявил Маккейн.

.@POTUS's pledge to withdraw from #Syria has only emboldened Assad, backed by Russia & Iran, to commit more war crimes in #Douma. @POTUS responded after last year's chemical attack. He should do so again & make Assad pay a price for his brutality. https://t.co/u30kF0ww8g