Маккейн закликав Трампа до ракетного удару по силах Асада

Нещодавні заяви президента США Дональда Трампа про намір дочасного скорочення військової присутності США у Сирії додали впевненості президенту Сирії Башару Асаду, Росії та Ірану.

Про це сенатор-республіканець Джон Маккейн повідомив на своєму сайті у заяві щодо повідомлень про новий випадок використання хімічної зброї у Сирії.

"Президент Дональд Трамп минулого тижня дав світу сигнал, що США дочасно виведуть війська із Сирії. Башар Асад, його союзники у Росії та Ірані, це почули і посмілішали через бездіяльність США. Як повідомляється, Асад використав хімічну зброю проти невинних чоловіків, жінок та дітей, цього разу у Думі", - заявив Маккейн.

.@POTUS's pledge to withdraw from #Syria has only emboldened Assad, backed by Russia & Iran, to commit more war crimes in #Douma. @POTUS responded after last year's chemical attack. He should do so again & make Assad pay a price for his brutality. https://t.co/u30kF0ww8g