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Маккейн закликав Трампа до ракетного удару по силах Асада

Понеділок, 9 квітня 2018, 02:20

Нещодавні заяви президента США Дональда Трампа про намір дочасного скорочення військової присутності США у Сирії додали впевненості президенту Сирії Башару Асаду, Росії та Ірану.

Про це сенатор-республіканець Джон Маккейн повідомив на своєму сайті у заяві щодо повідомлень про новий випадок використання хімічної зброї у Сирії.

"Президент Дональд Трамп минулого тижня дав світу сигнал, що США дочасно виведуть війська із Сирії. Башар Асад, його союзники у Росії та Ірані, це почули і посмілішали через бездіяльність США. Як повідомляється, Асад використав хімічну зброю проти невинних чоловіків, жінок та дітей, цього разу у Думі", - заявив Маккейн.

"Злочини проти людяності стали візитівкою Асада, а його безперервна військова кампанія проти народу Сирії вбила більш ніж півмільйона осіб і 11 мільйонів - зробила біженцями", - підкреслив він.

"Президент рішуче відповів, коли Асад минулого року використав хімічну зброю. Він має знову вдатись до цього і продемонструвати, що Асад заплатить за свої військові злочини", - наголосив сенатор.

У квітні 2017 року США завдали ракетного удару по базі ВПС Сирії у відповідь на використання силами Асада хімічної зброї.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп назвав президента Сирії Башара Асада твариною після хімічної атаки в Сирії та заявив, що Росія та Іран мають заплатити велику ціну за його підтримку.

У ніч на неділю з'явилися повідомлення про чергову атаку на східну Гуту, під час якої було використано токсичний газ: внаслідок атаки загинули щонайменше 150 людей. Бочкова бомба, яка містила зарин, ймовірно, була скинута х з вертольота. 

Волонтерська рятувальна служба "Білі каски", опублікувавши фото тіл загиблих, заявила що в результаті хімічної атаки в Думі постраждали понад 1000 людей і вже підтверджено 150 смертей.

У Держдепі США заявили, що контролюють повідомлення і що Росія, яка воює на боці сирійського уряду, має нести відповідальність за використання смертоносних хімікатів.

У Міноборони РФ заявили, що повідомлення про застосування сирійською армією проти бойовиків у Думі (Східна Гута) бомби з хлором не відповідають дійсності.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАСиріяТрамп
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