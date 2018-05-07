Подозреваемого в избиении Найема Саитова заочно арестовали до июля

Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал подозреваемого в избиении нардепа Мустафы Найема Магомеда-Амина Саитова, сбежавшего в Азербайджан, до 1 июля.

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

Ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Саитова поступило на рассмотрение суда 7 мая.

"По результатам рассмотрения указанного ходатайства следственным судьей вынесено решение, которым подозреваемому Саитову Магомед-АминуАбубакаровичу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Саитова арестовали на 56 дней до 1 июля.

"Следственный судья постановил доставить Саитова Магомед-Амина Абубакаровича в Шевченковский районный суд для рассмотрения вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или изменения ее на более мягкую меру пресечения после задержания подозреваемого, однако не позднее чем через 48 часов с момента его доставки в место уголовного производства ", - говорится в сообщении.