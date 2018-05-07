Подозреваемого в избиении Найема Саитова заочно арестовали до июля

Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал подозреваемого в избиении нардепа Мустафы Найема Магомеда-Амина Саитова, сбежавшего в Азербайджан, до 1 июля.

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

Ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Саитова поступило на рассмотрение суда 7 мая.

"По результатам рассмотрения указанного ходатайства следственным судьей вынесено решение, которым подозреваемому Саитову Магомед-АминуАбубакаровичу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Саитова арестовали на 56 дней до 1 июля.

"Следственный судья постановил доставить Саитова Магомед-Амина Абубакаровича в Шевченковский районный суд для рассмотрения вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или изменения ее на более мягкую меру пресечения после задержания подозреваемого, однако не позднее чем через 48 часов с момента его доставки в место уголовного производства ", - говорится в сообщении.

30 апреля в центре Киева нардеп Мустафа Найем стал участником конфликта с группой лиц, в результате которого получил телесные повреждения и попал в больницу со сломанной челюстью и сотрясением мозга.

К избиению Найема причастны четыре человека. Полиция задержала трех из нихпо подозрению в хулиганстве, четвертого, который бежал в Баку (Азербайджан), разыскивают по подозрению в умышленном телесном повреждении средней тяжести.

Еще одного – водителя, который попал на видеозаписи камер, – правоохранители хотят допросить в качестве свидетеля.

Для Магомеда-Салиха Арбуевича Саитова Шевченковской райсуд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, для Ахмеда Абубакаровича Саитова и Умолта Руслановича Темербулатова – ночной домашний арест до 30 июня.

Также прокуратура получила разрешение на задержание подозреваемого, которому удалось скрыться.

2 мая Магомеда-Амина Саитова, подозреваемого в избиении нардепа Мустафы Найема, объявили в розыск.

5 мая глава МВД Арсен Аваков заявил, что Магомед-Амин Саитов, подозреваемый в избиении Мустафы Найема, был задержан в Азербайджане, начаты экстрадиционные процедуры.

В свою очередь замгенпрокурора Евгений Енин сообщил, что запрос о задержании и аресте Саитова был направлен в Азербайджан 2 мая, а запрос на его выдачу будет направлен "в ближайшее время".

Он также добавил, что экстрадиция Саитова из Азербайджана может длиться несколько месяцев.

7 мая Найему предоставили охрану из-за угроз.