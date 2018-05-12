Волкер анонсировал, что на следующей неделе приедет на Донбасс

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что на следующей неделе посетит восток Украины.

Об этом он написал в Twitter.

"На следующей неделе я посещу восток Украины, чтобы увидеть ситуацию на местах и узнать о гуманитарном кризисе на Донбассе", - сообщил Волкер.

I’m heading to eastern Ukraine next week to see more about the situation on the ground and to learn about the humanitarian crisis in the #Donbas. #ukrainenotforgotten — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) May 11, 2018

Это будет его седьмой визит в Украину.

Ранее спецпредставитель Госдепа заявлял, что планирует приехать в Украину в конце апреля - начале мая.

По словам Волкера, его последний контакт с россиянами состоялся в января 2018 года: в конце месяца Волкер провел встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. РосCМИ сообщили, что во время переговоров стороны не смогли согласовать единую позиции и по закону о реинтеграции Донбасса.

После этого российская сторона ни разу не выходила на контакт.

Ранее Волкер констатировал, что Россия не выполняет положений Минских договоренностей и заявил, что если РФ хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, ей следует начинать с вывода своих войск с Донбасса.