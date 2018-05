Волкер анонсировал, что на следующей неделе приедет на Донбасс

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что на следующей неделе посетит восток Украины.

Об этом он написал в Twitter.

"На следующей неделе я посещу восток Украины, чтобы увидеть ситуацию на местах и узнать о гуманитарном кризисе на Донбассе", - сообщил Волкер.

I’m heading to eastern Ukraine next week to see more about the situation on the ground and to learn about the humanitarian crisis in the #Donbas. #ukrainenotforgotten