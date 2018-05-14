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Отложено рассмотрение апелляции по третьему подозреваемому в избиении Найема

Понедельник, 14 мая 2018, 22:14

Суд отложил рассмотрение апелляции по третьему подозреваемому в избиении нардепа Мустафы Найема - гражданина РФ Умолта Руслановича Темербулатова из-за отсутствия переводчика на заседании.

Об этом написал брат нардепа Маси Найем в Facebook.

"Отложено на 23 мая на 16:15 рассмотрение апелляции на постановление об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Однако, по словам Маси Найема, при составлении протокола допроса подозреваемый заявил, что не нуждается в переводчике и желает давать показания на украинском языке.

"Об этом заявил прокурор. Но уважаемый суд принял решение отложить рассмотрение дела", - отметил Маси Найем.

Прокурор просит удовлетворить его первоначальное ходатайство о содержании под стражей.

"Участие Темербулатова в инциденте было в том, что он держал Мустафу за руки, когда его ударили, а также в том, что он продолжил преступные деяния с другой стороны Арена-Сити, когда мой брат пытался остановить человека, который нанес первый удар, до прибытия полиции", - рассказал брат нардепа.

3 мая третьего из задержанных фигуранта дела об избиении депутата Мустафы Найема – Умолта Руслановича Темербулатова – не взяли под стражу, а выбрали ему ночной домашний арест.

Ранее 2 мая Шевченковский райсуд избрал для Ахмеда-Абубакаровича Саитованочной домашний арест как меру пресечения, а для Магомеда-Салиха Арбуевича Саитова – круглосуточный домашний арест.

При этом прокуратура получила разрешение на задержание подозреваемого, который сбежал. Вероятно, речь идет о Магомеде-Амине Саитове.

30 апреля во время конфликта возле Бессарабского рынка группа злоумышленников напала на нардепа Найема, ему сломали челюсть.

Трех злоумышленников правоохранители задержали по "горячим следам", еще один скрылся и улетел в Баку через 2 часа после драки.

Троим инкриминируют ст. 296 "хулиганство", а сбежавшему – заочно ст. 296 и 122"умышленное телесное повреждение средней тяжести" УКУ.

Также полиция ищет водителя БМВ (это пятый человек, которого зафиксировали камеры): он не участвовал в конфликте, но может дать показания.

Украинская правда
Темы: Найемсуд
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