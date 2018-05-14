Відкладено розгляд апеляції щодо третього підозрюваного в побитті Найєма

Суд відклав розгляд апеляції щодо третього підозрюваного в побитті нардепа Мустафи Найєма – громадянина РФ Умолта Руслановича Темербулатова через відсутність перекладача на засіданні.

Про це написав брат нардепа Масі Найєм у Facebook.

"Відкладено на 23 травня на 16:15 розгляд апеляції на ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за словами Масі Найєма, під час складання протоколу допиту підозрюваний заявив, що не потребує перекладача і бажає давати показання українською мовою.

"На цьому наголосив прокурор. Але шановний суд прийняв рішення відкласти розгляд справи", - зазначив Масі Найєм.

Прокурор просить задовольнити його первинне клопотання про тримання під вартою.

"Участь Темербулатова в інциденті була в тому, що він тримав Мустафу за руки, коли його вдарили, а також в тому, що він продовжив злочинні діяння з іншої сторони Арена-Сіті, коли мій брат намагався зупини особу, що нанесла перший удар, до прибуття поліції", - розповів брат нардепа.

3 травня третього з затриманих фігуранта справи про побиття депутата Мустафи Найєма – Умолта Руслановича Темербулатова – не взяли під варту, а обрали йому нічний домашній арешт.

Раніше 2 травня Шевченківській райсуд обрав для Ахмеда-Абубакаровича Саітова нічний домашній арешт як запобіжний захід, а для Магомеда-Салиха Арбуевіча Саїтова - цілодобовий домашній арешт.

При цьому прокуратура отримала дозвіл на затримання підозрюваного, якому вдалося втекти. Імовірно, йдеться про Магомеда-Аміна Саітова.

30 квітня під час конфлікту біля Бессарабського ринку група зловмисників напала на нардепа Найєма, йому зламали щелепу.

Трьох зловмисників правоохоронці затримали по "гарячих слідах", ще один втік і полетів до Баку за 2 години після сутички.

Трьом затриманим інкримінують ст. 296, "хуліганство", а тому, кому вдалося втекти, – заочно ст. 296 та 122 "умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості" ККУ.

Також поліція шукає водія БМВ (це п’ята особа, яку зафіксували камери): він не брав участі у конфлікті, але може дати свідчення.