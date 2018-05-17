Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Жена Порошенко вышивала рушник в компании Труханова

Четверг, 17 мая 2018, 15:47
Жена Порошенко вышивала рушник в компании Труханова

Жена президента Марина Порошенко вместе со школьниками и мэром Одессы Геннадием Трухановым, который находится под следствием Национального антикоррупционного бюро, вышивала семиметровый рушник национального единства.

Об этом свидетельствуют фото на сайте главы государства.

Также об этом сообщает и местное издание "Думская".

Отмечается, что на старинном холсте, которому уже более 100 лет, "стежок к стежку вышивали более 1500 рукодельниц".

 
"Думская"
 
"Думская"
 
"Думская"
 
"Думская"
 
"Думская"
 
"Думская"

Ранее ВВС со ссылкой на документы The Paradise Papers опубликовали расследование, в котором отмечается, что мэр Одессы Геннадий Труханов был привлечен к преступной банде из Одессы и обладал значительными долями в четырех оффшорных компаниях в британских налоговых гаванях.

По информации журналистов, Труханов принадлежал к преступной группировке из Одессы, члены которого зарабатывали деньги на нефтяной промышленности.

Кроме того, в расследовании "Слидства.Инфо" и OCCRP сообщалось, что семье мэра Одессы Геннадия Труханова принадлежит трехкомнатная квартира в элитной лондонской новостройке.

В НАБУ и САП пообещали проверить эту информацию.

Как сообщалось, НАБУ подозревает Труханова, его заместителя, а такжедиректора департамента коммунальной собственности и главу постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета в присвоении имущества по схеме, причинившей государству 185 млн грн убытков.

Труханова и Вугельмана задержали в аэропорту "Борисполь" 14 февраля: мэр Одессы прилетел из Варшавы, а его заместитель прибыл из Израиля.

Сообщалось о 8 подозреваемых в деле, 6 из которых были задержаны, еще двое находились в розыске.

15 февраля суд отпустил Труханова и Вугельмана на поруки: за городского голову поручился нардеп от БПП Дмитрий Голубов, а за его заместителя – нардепы Пресман и Мирошниченко.

16 марта суд передал 185 млн, арестованных по делу, в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Позже, 5 апреля с половины средств суд снял арест. Адвокаты компании, которая продала мэрии здание, ссылались на то, что арестована может быть только разница между суммой, которую мэрия заплатила, и установленной следствием реальной стоимости здания.

Читайте также: Круговая порука по-одесски. Как и за что судили Труханова

Труханова заштормило. В каких делах НАБУ фигурирует мэр Одессы

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоТрухановОдесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: