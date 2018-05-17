Жена Порошенко вышивала рушник в компании Труханова
Жена президента Марина Порошенко вместе со школьниками и мэром Одессы Геннадием Трухановым, который находится под следствием Национального антикоррупционного бюро, вышивала семиметровый рушник национального единства.
Об этом свидетельствуют фото на сайте главы государства.
Также об этом сообщает и местное издание "Думская".
Отмечается, что на старинном холсте, которому уже более 100 лет, "стежок к стежку вышивали более 1500 рукодельниц".
Ранее ВВС со ссылкой на документы The Paradise Papers опубликовали расследование, в котором отмечается, что мэр Одессы Геннадий Труханов был привлечен к преступной банде из Одессы и обладал значительными долями в четырех оффшорных компаниях в британских налоговых гаванях.
По информации журналистов, Труханов принадлежал к преступной группировке из Одессы, члены которого зарабатывали деньги на нефтяной промышленности.
Кроме того, в расследовании "Слидства.Инфо" и OCCRP сообщалось, что семье мэра Одессы Геннадия Труханова принадлежит трехкомнатная квартира в элитной лондонской новостройке.
В НАБУ и САП пообещали проверить эту информацию.
Как сообщалось, НАБУ подозревает Труханова, его заместителя, а такжедиректора департамента коммунальной собственности и главу постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета в присвоении имущества по схеме, причинившей государству 185 млн грн убытков.
Труханова и Вугельмана задержали в аэропорту "Борисполь" 14 февраля: мэр Одессы прилетел из Варшавы, а его заместитель прибыл из Израиля.
Сообщалось о 8 подозреваемых в деле, 6 из которых были задержаны, еще двое находились в розыске.
15 февраля суд отпустил Труханова и Вугельмана на поруки: за городского голову поручился нардеп от БПП Дмитрий Голубов, а за его заместителя – нардепы Пресман и Мирошниченко.
16 марта суд передал 185 млн, арестованных по делу, в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Позже, 5 апреля с половины средств суд снял арест. Адвокаты компании, которая продала мэрии здание, ссылались на то, что арестована может быть только разница между суммой, которую мэрия заплатила, и установленной следствием реальной стоимости здания.
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