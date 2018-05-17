Жена Порошенко вышивала рушник в компании Труханова

Жена президента Марина Порошенко вместе со школьниками и мэром Одессы Геннадием Трухановым, который находится под следствием Национального антикоррупционного бюро, вышивала семиметровый рушник национального единства.

Об этом свидетельствуют фото на сайте главы государства.

Также об этом сообщает и местное издание "Думская".

Отмечается, что на старинном холсте, которому уже более 100 лет, "стежок к стежку вышивали более 1500 рукодельниц".

"Думская" "Думская" "Думская" "Думская" "Думская" "Думская"

Ранее ВВС со ссылкой на документы The Paradise Papers опубликовали расследование, в котором отмечается, что мэр Одессы Геннадий Труханов был привлечен к преступной банде из Одессы и обладал значительными долями в четырех оффшорных компаниях в британских налоговых гаванях.

По информации журналистов, Труханов принадлежал к преступной группировке из Одессы, члены которого зарабатывали деньги на нефтяной промышленности.

Кроме того, в расследовании "Слидства.Инфо" и OCCRP сообщалось, что семье мэра Одессы Геннадия Труханова принадлежит трехкомнатная квартира в элитной лондонской новостройке.

В НАБУ и САП пообещали проверить эту информацию.

Как сообщалось, НАБУ подозревает Труханова, его заместителя, а такжедиректора департамента коммунальной собственности и главу постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета в присвоении имущества по схеме, причинившей государству 185 млн грн убытков.

Труханова и Вугельмана задержали в аэропорту "Борисполь" 14 февраля: мэр Одессы прилетел из Варшавы, а его заместитель прибыл из Израиля.

Сообщалось о 8 подозреваемых в деле, 6 из которых были задержаны, еще двое находились в розыске.

15 февраля суд отпустил Труханова и Вугельмана на поруки: за городского голову поручился нардеп от БПП Дмитрий Голубов, а за его заместителя – нардепы Пресман и Мирошниченко.

Позже САП подала апелляцию на решение отпустить их на поруки и ходатайство об аресте имущества Труханова и Вугельмана.

26 февраля Соломенский районный суд Киева наложил арест на имуществоодесского городского головы Геннадия Труханова.

Прокуратура просила также отстранить Труханова и Вугельмана от должности, но суд Киева в удовлетворении ходатайства отказал.

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