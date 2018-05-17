Дружина Порошенка вишивала рушник у компанії Труханова

Дружина президента Марина Порошенко разом зі школярами та мером Одеси Геннадієм Трухановим, який знаходиться під слідством Національного антикорупційного бюро, вишивала семиметровий рушник національної єдності.

Про це свідчать фото на сайті глави держави.

Також про це повідомляє і місцеве видання "Думская".

Зазначається, що на старовинному полотні, якому вже понад 100 років, "стібок до стібка вишивали понад 1500 рукодільниць".

"Думская" "Думская" "Думская" "Думская" "Думская" "Думская"

Як повідомлялося, НАБУ підозрює Труханова, його заступника, а також директора департаменту комунальної власності та голову постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради у привласненні майна за схемою, яка завдала державі 185 млн грн збитків.

Труханова та Вугельмана затримали в аеропорту "Бориспіль" 14 лютого: мер Одеси прилетів із Варшави, а його заступник прибув із Ізраїлю.

Всього повідомлялось про 8 підозрюваних у справі, 6 з яких було затримано, ще двоє перебували в розшуку.

15 лютого суд відпустив Труханова та Вугельмана на поруки: за міського голову поручився нардеп від БПП Дмитро Голубов, а за його заступника – нардепи Пресман і Мірошниченко.

Пізніше САП подала апеляцію на рішення відпустити їх на поруки та клопотання про арешт майна Труханова та Вугельмана.

26 лютого Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно одеського міського голови Геннадія Труханова.

Прокуратура просила також відсторонити Труханова та Вугельмана від посади, але суд Києва у задоволенні клопотання відмовив.

16 березня суд передав 185 мільйонів, заарештованих у справі одеського мера Труханова, в управління Нацагенції з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Також ВВС з посиланням на "The Paradise Papers" повідомило, що Труханов був залучений до злочинної банди з Одеси і володів значними частками у 4 офшорних компаніях у британських податкових гаванях.

А "Слідство.Інфо" й OCCRP виявили, що сім'ї Труханова належить трикімнатна квартира в елітній лондонській новобудові.

У НАБУ і САП пообіцяли перевірити цю інформацію.

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