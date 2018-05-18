Facebook заблокировал страницу Найема из-за публикации о гражданстве РФ Труханова

Соцсеть Facebook заблокировала страницу народного депутата Мустафы Найема из-за его сообщения о российском гражданстве мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом Найем сообщил в Twitter.

"Судя по всему, Геннадий Труханов начал зачистку сети от упоминаний о российском гражданстве. Мой Facebook-аккаунт заблокировали на 24 часа из-за сообщений, что скриншот из федеральной налоговой службы РФ с данными мэра Одессы - это спам", - написал нардеп.

Ранее внефракционный нардеп Егор Фирсов опубликовал документы, якобы свидетельствуют о наличии в Труханова российского паспорта.



Кроме того, журналисты программы "Слидство.Инфо" со ссылкой на документы панамской юридической компании Mossack Fonseca сообщили, что Труханов якобы российский паспорт и владеет строительной компанией РОСТ через оффшорные компании на Виргинских островах.

ВВС со ссылкой на документы The Paradise Papers опубликовали расследование, в котором отмечается, что мэр Одессы Геннадий Труханов был привлечен к преступной банде из Одессы и обладал значительными долями в четырех оффшорных компаниях в британских налоговых гаванях.

По информации журналистов, Труханов принадлежал к преступной группировке из Одессы, члены которого зарабатывали деньги на нефтяной промышленности.

Кроме того, в расследовании "Слидства.Инфо" и OCCRP сообщалось, что семье мэра Одессы Геннадия Труханова принадлежит трехкомнатная квартира в элитной лондонской новостройке.

В НАБУ и САП пообещали проверить эту информацию.

Как сообщалось, НАБУ подозревает Труханова, его заместителя, а такжедиректора департамента коммунальной собственности и главу постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета в присвоении имущества по схеме, причинившей государству 185 млн грн убытков.

Труханова и Вугельмана задержали в аэропорту "Борисполь" 14 февраля: мэр Одессы прилетел из Варшавы, а его заместитель прибыл из Израиля.

Сообщалось о 8 подозреваемых в деле, 6 из которых были задержаны, еще двое находились в розыске.

15 февраля суд отпустил Труханова и Вугельмана на поруки: за городского голову поручился нардеп от БПП Дмитрий Голубов, а за его заместителя – нардепы Пресман и Мирошниченко.

16 марта суд передал 185 млн, арестованных по делу, в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Позже, 5 апреля с половины средств суд снял арест. Адвокаты компании, которая продала мэрии здание, ссылались на то, что арестована может быть только разница между суммой, которую мэрия заплатила, и установленной следствием реальной стоимости здания.

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