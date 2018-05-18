Facebook заблокував сторінку Найєма через публікацію про громадянство РФ Труханова

Соцмережа Facebook заблокувала сторінку народного депутата Мустафи Найєма через його повідомлення про російське громадянство мера Одеси Геннадія Труханова.

Про це Найєм повідомив у Twitter.

"Судячи з усього, Геннадій Труханов почав зачистку мережі від згадок про російське громадянство. Мій Facebook-акаунт заблокували на 24 години через повідомлення, що скріншот з федеральної податкової служби РФ з даними мера Одеси - це спам", - написав нардеп.

Раніше позафракційний нардеп Єгор Фірсов опублікував документи, що начебто засвідчують наявність у Труханова російського паспорта.

Крім того, журналісти програми "Слідство.Інфо" з посиланням на документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca повідомили, що мер Одеси Геннадій Труханов нібито має російський паспорт і володіє будівельною компанією РОСТ через офшорні компанії на Віргінських островах.

НАБУ підозрює Труханова, його заступника, а також директора департаменту комунальної власності та голову постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради у привласненні майна за схемою, яка завдала державі 185 млн грн збитків.

Труханова та Вугельмана затримали в аеропорту "Бориспіль" 14 лютого: мер Одеси прилетів із Варшави, а його заступник прибув із Ізраїлю.

Всього повідомлялось про 8 підозрюваних у справі, 6 з яких було затримано, ще двоє перебували в розшуку.

15 лютого суд відпустив Труханова та Вугельмана на поруки: за міського голову поручився нардеп від БПП Дмитро Голубов, а за його заступника – нардепи Пресман і Мірошниченко.

Пізніше САП подала апеляцію на рішення відпустити їх на поруки та клопотання про арешт майна Труханова та Вугельмана.

26 лютого Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно одеського міського голови Геннадія Труханова.

Прокуратура просила також відсторонити Труханова та Вугельмана від посади, але суд Києва у задоволенні клопотання відмовив.

16 березня суд передав 185 мільйонів, заарештованих у справі одеського мера Труханова, в управління Нацагенції з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Пізніше, 5 квітня з половини коштів суд зняв арешт. Адвокати компанії, яка продавла мерії будівлю, посилались на те, що заарештована може лише різниця між сумою, яку мерія заплатила, та встановленою слідством реальною вартістю будівлі.

Також ВВС з посиланням на "The Paradise Papers" повідомило, що Труханов був залучений до злочинної банди з Одеси і володів значними частками у 4 офшорних компаніях у британських податкових гаванях.

А "Слідство.Інфо" й OCCRP виявили, що сім'ї Труханова належить трикімнатна квартира в елітній лондонській новобудові.

У НАБУ і САП пообіцяли перевірити цю інформацію.

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