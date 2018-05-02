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Филарет в Европарламенте помолился за мир и украинскую церковь

Среда, 2 мая 2018, 11:09

Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отслужил молебен в здании Европарламента за мир в Украине и Европе и за украинскую единую православную церковь.

Об этом сообщает Укринформ.

"Помолимся Господу нашему Иисусу Христу, чтобы он благословил наш труд, наше сотрудничество на благо и Украины, и Европы. Благословил, чтобы в мире воцарился мир", - сказал Филарет.

Также он помолился за создание в Украине единой поместной православной церкви.

"Украинская поместная православная церковь является единственной духовной основой неделимости Украинского государства и единства украинского народа", - добавил он.

В Брюсселе Патриарх, 2 мая, примет участие в международных конференциях "Цена российской агрессии в Украине: свидетельство похищений, пыток и убийств", а также "Украина во времена независимости: взгляд Православной церкви Киевского патриархата на общество, меняется".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви

17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

Патриарх УПЦ КП Филарет поддержал решение президента Петра Порошенко и выразил надежду, что Вселенский Патриарх решит признать украинскую церковную автокефалию.

В УПЦ Московского патриархата заявили, что начинать объединение нужно с УПЦ МП, а не с "ее сепаратных частей". Преcc-секретарь церкви Николай Данилевич считает, что инициатива Порошенко "закончится большим пшиком".

Позже отдел внешних церковных связей УПЦ МП опубликовал заявление, в котором назвал обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.

Украинская правда
Темы: ФиларетцерковьЕвропарламент
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