Пожар в Балаклее локализован, трава до сих пор горит

Пожар на территории арсенала в Балаклее локализован, военные надеются полностью ликвидировать его 4 мая.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"По состоянию на поздний вечер 3 мая на территории арсенала в Балаклее слышны одиночные взрывы. Военные сообщают, что пожар локализован и прогнозируют, что в течение 4 мая им удастся потушить траву, которая горит на территории рядом со складом боеприпасов. Работает авиация МЧС", - говорится в сообщении.

Некоторые местные жители покидают территорию военного городка на ночь.

Как сообщалось, по состоянию на 20.30 территория арсенала оружия в Балаклее Харьковской области задымленная, периодически местами наблюдаются взрывы низкой интенсивности и незначительные очаги тления.

3 мая днем ​​загорелась трава на территории технической площадки, где происходит очищение и разминирования территории от остатков боеприпасов, которые не разорвались после события 2017 года.

Ранее сообщалось, что взрывные работы на территории арсенала оружия в Балаклее Харьковской области 3 мая не проводили, причины возгорания еще выясняются.

Как сообщалось, 3 мая днем ​​загорелась трава на территории технической площадки, где происходит очищение и разминирования территории от остатков боеприпасов, которые не разорвались после события 2017 года.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что информация о чрезвычайной ситуации на территории бывшего хранилища в Балаклее поступила около 14:00 – и по тревоге подняли весь личный состав полиции Балаклейского района.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что авиация ГСЧС в 16:50 приступила к тушению пожара в Балаклии по поручению президента.

Сухая трава на технической территории воинской части "65 Арсенал" Минобороны загорелась в 13:40 – начались одиночные взрывы боеприпасов на площади около 35 га.

По состоянию на 17:00, от ГСЧС на месте происшествия работало 37 единиц техники и 150 человек личного состава.

Днем стало известно о новом пожаре на арсенале в Балаклее, неубранные снаряды взрывались – и часть жителей эвакуировалась.

Прокуратура начала уголовное производство по факту пожара на бывшем хранилище боеприпасов.

Год назад в Балаклее уже взрывались снаряды в результате пожара, который тушили не менее трех дней и последствия которого преодолевают до сих пор.

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