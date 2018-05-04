Пожежа в Балаклії локалізована, трава досі горить

Пожежу на території арсеналу у Балаклії локалізовано, військові сподіваються повністю ліквідувати її 4 травня.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Станом на пізній вечір 3 травня на території арсеналу у Балаклії чути поодинокі вибухи. Військові повідомляють, що пожежу локалізовано та прогнозують, що впродовж 4 травня їм вдасться загасити траву, що горить на території поряд із складом боєприпасів. Працює авіація МНС", - йдеться у повідомленні.

Деякі місцеві жителі залишають територію військового містечка на ніч.

Як повідомлялося, станом на 20.30 територія арсеналу зброї в Балаклії Харківської області задимлена, періодично місцями спостерігаються вибухи низької інтенсивності та незначні осередки тління.

Раніше повідомлялося, що підривні роботи на території арсеналу зброї в Балаклії Харківської області 3 травня не проводили, причини загорання ще з'ясовують.

3 травня вдень загорілася трава на території технічного майданчика, де відбувається очищення та розмінування території від залишків боєприпасів, що не розірвалися після події 2017 року.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що інформація про надзвичайну ситуацію на території колишнього сховища у Балаклії надійшла близько 14:00 – і за тривогою підняли весь особовий склад поліції Балаклійського району.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що авіація ДСНС о 16:50 приступила до гасіння пожежі в Балаклії за дорученням президента.

Суха трава на технічній території військової частини "65 Арсенал" Міноборони загорілася о 13:40 – почалися поодинокі вибухи боєприпасів на площі близько 35 га.

Станом на 17:00, від ДСНС на місці події працювало 37 одиниць техніки та 150 чоловік особового складу.

Вдень стало відомо про нову пожежу на арсеналі в Балаклії, неприбрані снаряди вибухали – і частина мешканців евакуювалася.

Рік тому в Балаклії вже вибухали снаряди внаслідок пожежі, яку гасили не менше трьох днів і наслідки якої долають досі.

Прокуратура почала кримінальне провадження за фактом пожежі на колишньому сховищі боєприпасів.

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