Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожежа в Балаклії локалізована, трава досі горить

П'ятниця, 4 травня 2018, 01:41

Пожежу на території арсеналу у Балаклії локалізовано, військові сподіваються повністю ліквідувати її 4 травня.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Станом на пізній вечір 3 травня на території арсеналу у Балаклії чути поодинокі вибухи. Військові повідомляють, що пожежу локалізовано та прогнозують, що впродовж 4 травня їм вдасться загасити траву, що горить на території поряд із складом боєприпасів. Працює авіація МНС", - йдеться у повідомленні.

Деякі місцеві жителі залишають територію військового містечка на ніч.

Як повідомлялося, станом на 20.30 територія арсеналу зброї в Балаклії Харківської області задимлена, періодично місцями спостерігаються вибухи низької інтенсивності та незначні осередки тління.

Раніше повідомлялося, що підривні роботи на території арсеналу зброї в Балаклії Харківської області 3 травня не проводили, причини загорання ще з'ясовують.

3 травня вдень загорілася трава на території технічного майданчика, де відбувається очищення та розмінування території від залишків боєприпасів, що не розірвалися після події 2017 року.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що інформація про надзвичайну ситуацію на території колишнього сховища у Балаклії надійшла близько 14:00 – і за тривогою підняли весь особовий склад поліції Балаклійського району.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що авіація ДСНС о 16:50 приступила до гасіння пожежі в Балаклії за дорученням президента.

Суха трава на технічній території військової частини "65 Арсенал" Міноборони загорілася о 13:40 – почалися поодинокі вибухи боєприпасів на площі близько 35 га.

Станом на 17:00, від ДСНС на місці події працювало 37 одиниць техніки та 150 чоловік особового складу.

Вдень стало відомо про нову пожежу на арсеналі в Балаклії, неприбрані снаряди вибухали – і частина мешканців евакуювалася.

Рік тому в Балаклії вже вибухали снаряди внаслідок пожежі, яку гасили не менше трьох днів і наслідки якої долають досі.

Прокуратура почала кримінальне провадження за фактом пожежі на колишньому сховищі боєприпасів.

Читайте також: На пороховій бочці. Коли й чому в Україні вибухали армійські склади

Місто гріхів. Як "пиляють" бюджет у підірваній Балаклії

"Українська правда" в Threads

Теми: пожежаХарківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
пожежа
В окупованій Макіївці велика пожежа − горить нафтобаза
У Великому Новгороді в Росії загорілась ТЕЦ
Під Москвою – потужна пожежа на складах фабрики
Останні новини
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
Усі новини...
Реклама: