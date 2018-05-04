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Муждабаев: Если президент не выскажется о нападении на Найема, то президент не он

Пятница, 4 мая 2018, 06:10

Президент Петр Порошенко должен публично отреагировать на ситуацию с нападением на народного депутата Мустафу Найема.

Об этом на своей личной страничке в facebook заявил журналист Айдер Муждабаев.

"Если президент не выскажет свое мнение относительно нападения на Найема и попыток повлиять на него, следствие и суд, то президент в нашей стране не он. Вот и все: и это очень просто", – написал он.

Как сообщалось, 30 апреля в центре Киева, на дороге возле Бессарабского рынка, депутат Мустафа Найем вступил в словесную перепалку с одним из водителей – в результате его избили, он попал в больницу со сломанной челюстью и сотрясением мозга.

К избиению причастны четверо молодчиков. Полиция задержала троих из них по подозрению в хулиганстве, а четвертого, который сбежал в Баку (Азербайджан), разыскивает по подозрению в "умышленном телесном повреждении средней тяжести".

Еще одного, водителя, который попал на видеозаписи камер, правоохранители хотят допросить в качестве свидетеля.

2 мая Шевченковской райсуд избрал для Магомеда-Салиха Арбуевича Саитова круглосуточный домашний арест в качестве меры пресечения, а для Ахмед-Абубакаровича Саитова и Умолта Руслановича Темербулатова – ночной домашний арест.

Также прокуратура получила разрешение на задержание подозреваемого, которому удалось скрыться. Вероятно, речь идет о Магомеде-Амине Саитове.

По  мнению Найема, мера пресечения в виде домашнего ареста, для тех, кто его избил, - неадекватная.

Он подчеркнул, что один из участников правонарушения уже скрылся от следствия и это достаточное основание для контроля за передвижением остальных подозреваемых.

Депутат добавил, что пока неясно, чем суд аргументировал свое решение, поскольку полного текста определения ещё нет.

Вместе с тем, по его словам, прокуроры готовят апелляцию на все три определения, на что у них есть пять дней.

Ранее сообщалось, что Найема пытаются уговорить забрать свое заявление на обидчиков, ему поступают угрозы.

Темы: НайемПорошенкосуд
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