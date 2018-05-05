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Порошенко: каждая страна должна иметь собственную церковь

Суббота, 5 мая 2018, 20:06

Президент Петр Порошенко заявляет, что, поставив вопрос о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви, Украина в первую очередь стремится отстоять право на собственную, независимую церковь.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Focus, сообщает пресс-служба президента.

"Мы не против кого-то. Возьмите церковь - каждая страна должна иметь свою собственную. Оказывается, только Украина, Беларусь и Молдова не имеют такого права. Перед началом войны с Россией внутренние стычки внутри православной церкви может и были бы приемлемыми. Но в результате российской агрессии - больше нет. Русская православная церковь действует по поручению России", - сказал Порошенко.

Он выразил надежду, что константинопольский патриарх Варфоломей одобрит предоставление Украине права на собственную автокефальную церковь.

"Украинская церковь была создана 1000 лет назад в Константинополе. Мы просто возвращаемся к истокам", - подчеркнул президент.

Он отметил, что это имеет важное значение для независимости Украины, ведь наконец украинцы получат право самостоятельно определять церковную иерархию и то, за какого патриарха молиться.

"Мы ненавидим стереотип, будто мы - часть советской или российской империи. Наше прошлое в Европе. Мы стараемся именно сейчас вернуться в европейскую семью", - добавил Порошенко.

7 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

В УПЦ Московского патриархата заявили, что начинать объединение нужно с УПЦ МП, а не с "ее сепаратных частей". Преcc-секретарь церкви Николай Данилевич считает, что инициатива Порошенко "закончится большим пшиком".

Позже отдел внешних церковных связей УПЦ МП опубликовал заявление, в котором назвал обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.

22 апреля Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата получил от церковных и гражданских властей Украины обращение о предоставлении автокефалии Украинской Православной Церкви и "принял соответствующие решения".

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет убежден, что Украинская православная церковь получит автокефалию.

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Темы: Порошенкоцерковь
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