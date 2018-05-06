В Балаклее до сих пор тлеет трава, взрывов нет

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Воскресенье, 6 мая 2018, 09:59

В Балаклее на территории воинской части "65 Арсенал" местами наблюдается незначительное тление, взрывов боеприпасов нет.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 7 утра 6 мая.

"На технической территории воинской части "65 Арсенал" ситуация контролируемая, местами наблюдается незначительное тление. Взрывов боеприпасов не наблюдается", - говорится в сообщении.

Авиацией ГСЧС 5 мая совершено 19 сбросов воды (с начала работ 42 сброса).

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечено 82 человека и 15 единиц техники.

Напомним, возгорание в Балаклее на территории технической площадки, где продолжают очистку и разминирование территории от остатков боеприпасов, которые не разорвались после событий 2017 года, произошло днем ​​3 мая. 

Неубранные снаряды взрывались, часть жителей эвакуировалась

Жертв и пострадавших в результате события нет. 

По факту пожара в Балаклее прокуратура начала уголовное производство по ч.3 ст.425 КК (халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения - ред.). 

В ВСУ заявили, что среди версий возникновения пожара на бывшем хранилище боеприпасов вблизи Балаклеи рассматривают возгорание сухой травы и искру из выхлопной трубы пожарного танка.

По данным ВСУ, после пожара 2017 года остается неразминированной менее 30% технической территории, занимающей 228 гектаров.

Читайте также: "На пороховой бочке. Когда и почему в Украине взрывались армейские склады" и "Город грехов. Как "пилят" бюджет во взорванной Балаклее"

Украинская правда
Темы: Харьковская область ГСЧС
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