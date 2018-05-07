Найему предоставили охрану из-за угроз

Нардепу Мустафе Найему, которого избили 30 апреля во время конфликта на дороге, предоставили охрану по его просьбе.

Об этом на брифинге 7 мая на Киевщине сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

"В рамках уголовного судопроизводства гражданин Мустафа-Маси Найем обеспечен физической охраной – работниками полиции – на тот период, на который мы будем считать нужно", - сказал Князев.

Как сообщил "Украинской правде" Найем, охрану в виде двух сотрудников полиции ему предоставили ночью 7 мая по его просьбе.

"Я в больнице. Здесь есть двое полицейских у палаты", - сказал он.

Он не смог сказать, на какой период предоставлена ​​охрана, но отметил, что насколько он понял, "эта охрана будет до тех пор, пока будет существовать угроза жизни и здоровью".

"В связи с тем, что со 2 мая на мой электронный адрес, адреса моих коллег, а также моим родственникам поступали различные угрозы, связанные с хулиганскими действиями, применением физической силы, связанные с инцидентом 30 апреля, мои адвокаты обратились в Нацполицию с заявлением о преступлении, а именно в отношении угрозы жизни и здоровью (ст. 129 "угроза убийством" УК) ", - сказал Найем.

Он добавил, что, учитывая публичный резонанс дела и неустановление лиц, которые угрожали, он просил о предоставлении охраны.

"Я связываю эти угрозы непосредственно с хулиганскими действиями и нанесением телесных повреждений 30 апреля. Я сознательно не буду указывать, от кого эти угрозы поступали, чтобы избежать излишней эскалации вокруг этого конфликта. Тем не менее, все материалы, почта и вся известная мне информация переданы следователям Нацполиции, и будут приняты во внимание в расследовании дела", - подытожил Найем.

30 апреля в центре Киева нардеп Мустафа Найем стал участником конфликта с группой лиц, в результате которого получил телесные повреждения и попал в больницу со сломанной челюстью и сотрясением мозга.

К избиению Найема причастны четыре человека. Полиция задержала трех из них по подозрению в хулиганстве, четвертого, который бежал в Баку (Азербайджан), разыскивают по подозрению в умышленном телесном повреждении средней тяжести.

Еще одного – водителя, который попал на видеозаписи камер, – правоохранители хотят допросить в качестве свидетеля.

Для Магомеда-Салиха Арбуевича Саитова Шевченковской райсуд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, для Ахмеда Абубакаровича Саитова и Умолта Руслановича Темербулатова – ночной домашний арест до 30 июня.

Также прокуратура получила разрешение на задержание подозреваемого, которому удалось скрыться.

2 мая Магомеда-Амина Саитова, подозреваемого в избиении нардепа Мустафы Найема, объявили в розыск.

5 мая глава МВД Арсен Аваков заявил, что Магомед-Амин Саитов, подозреваемый в избиении Мустафы Найема, был задержан в Азербайджане, начаты экстрадиционные процедуры.

В свою очередь замгенпрокурора Евгений Енин сообщил, что запрос о задержании и аресте Саитова был направлен в Азербайджан 2 мая, а запрос на его выдачу будет направлен "в ближайшее время".

Он также добавил, что экстрадиция Саитова из Азербайджана может длиться несколько месяцев.