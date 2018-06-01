РосСМИ поискали, кто такой "заказчик Бабченко" из "фонда Путина"

Вячеслав Пивоварник, якобы связанный с организацией убийства журналиста Аркадия Бабченко, вероятно руководил или владел долями в 5 украинских компаниях.

Об этом пишет российское издание "The Bell", ссылаясь на данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Накануне задержанный как организатор покушения на Бабченко Борис Герман, сказал, что этот гражданин Украины проживает сейчас в Москве и "отвечает в частном фонде Путина за организацию террористических актов и государственного военного переворота на следующих выборах президента, конкретно отвечает за всю Украину".

В системе "СПАРК-Интерфакс" есть данные только об одном Вячеславе Александровиче Пивоварнике, который руководил или владел долями в пяти украинских юрлицах, в том числе – 50% ООО "Общественная служба безопасности Украины".

Вторым соучредителем этой компании выступает Сергей Еремеевич Деев. Его полный тезка фигурирует в СМИ как деятель украинского старообрядчества и называется экспертом российского Фонда национальной и международной безопасности.

А этот фонд возглавлял бывший советский генерал-спецпропагандист Леонид Шершнев (умер в конце 2014 года). Он же выступал учредителем националистического фонда "Русские" и "Центра помощи соотечественникам из Новороссии и Украины".

В заблокированной в Украине соцсети "Одноклассники" есть профиль Вячеслава Пивоварника 1984 года рождения. Он учился в Ужгородском государственном институте информатики и Киевском политехническом институте. В друзьях у Пивоварника – Борис Герман.

Более подробно биография Пивоварника описана на сайте Seminars.management.com.ua. Там он назван управляющим партнером компании Talentkapital. ООО "Теленткапитал" есть в числе учрежденных Пивоварником в СПАРК.

Судя по Твиттеру компании, в 2009-2010 годах она занималась бизнес-тренингами в Киеве. Там также указан профиль Пивоварника в LinkedIn, но он же удален.

Удален был и профиль Пивоварника во "ВКонтакте", но в кэше агрегаторов данных из соцсетей видно, что последним местом жительства в аккаунте был указан Санкт-Петербург.

В 2012-2016 годах Вячеслав Пивоварник также был гендиректором украинского ООО "Рускон-Украина". Владельцем ООО значится иностранная компания "Енервi трейд сервiсиз ЛТД". В реестре британских компаний есть компания Nrv Trade Services Ltd., директором которой указан Борис Герман.

"Рускон-Украина" – совместное предприятие с российским оператором контейнерных перевозок "Рускон", на сайте в контактах указана почта s.pyvovarnyk@ruscon-ukraine.com.ua.

Владелец "Рускона" – бывший депутат Госдумы РФ Сергей Шишкарев, которого называет соратником и другом экс-вице-премьера России Дмитрия Рогозина.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Читайте также: Все об "убийстве" Аркадия Бабченко и Бабченко жив!

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.