Посол США: Если Киев не учтет требований МВФ – не получит транш

Приняв не согласованный с Международным валютным фондом закон "О Высшем антикоррупционном суде", Украина не получит миллиарды долларов международной помощи.

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович в интервью "Интерфакс-Украина".

"Если не будет принят законопроект, который будет отвечать требованиям МВФ, способность Украины бороться с коррупцией будет подорвана, Украина не получит миллиарды долларов помощи, экономика дестабилизируется. Поступить здесь правильно - это абсолютная предпосылка для построения крепкой, процветающей и демократической Украины", - сказала Йованович.

По ее словам, "украинский народ требует Антикоррупционного суда, чтобы искоренить коррупцию, которая душит экономический рост, уничтожает рабочие места, вредит национальной безопасности и консервирует бедность".

"Я уверена, что это в полной мере осознают ключевые должностные лица в украинском правительстве и депутаты Верховной Рады", - добавила она.

Также, по мнению Йованович, Совет международных экспертов должен отыгрывать центральную роль в процессе назначения судей Высшего антикоррупционного суда.

21 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его для рассмотрения во втором чтении.

В то же время комитет не определился относительно двух положений законопроекта, в том числе по ключевому из них - праве вето международных экспертов относительно кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.

По данным источников УП из нескольких фракций парламента, 22 мая вечерняя сессия переговоров спикера ВР Андрея Парубия с МВФ и Венецианской комиссией по законопроекту об Антикоррупционном суду не принесла результатов.

24 мая парламент не смог принять закон о Антикоррупционный суд.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что до 1 июня Верховная Рада должна принять закон о создании Антикоррупционного суда.

Президент Петр Порошенко считает, что Верховной Раде понадобится минимум неделя на рассмотрение поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде.

Ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко о Антикоррупционный судпротиворечит обязательствам Украины.

Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону $ 800 млн.

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