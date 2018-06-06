"Репортеры без границ" осудили приговор Сущенко

В организации "Репортеры без границ" осудили заключение украинского журналиста Романа Сущенко в России.

Об этом говорится в заявлении организации.

"Украинский журналист Роман Сущенко был осужден 4 июня 2018 года до 12 лет лагеря строгого режима за "шпионаж". Репортеры без границ осуждают жестокий приговор, вынесенный в ходе абсолютно непрозрачного процесса", - подчеркивается в заявлении.

В организации отмечают, что единственным открытым моментом процесса над Сущенко стало вынесение резолютивной части приговора.

"За полтора года его предварительного заключения, российские власти ни разу не дали объяснения причины такого жесткого обвинения, как "сбор секретной информации о деятельности российской армии и Росгвардии". Содержание обвинительного заключения было засекречено. Процесс проходил за закрытыми дверями с самого момента его начала в марте", - отмечают в "Репортерах без границ".

"Этот жестокий приговор был вынесен в результате полностью секретного процесса. Если российские власти не предоставят правдоподобных доказательств вины журналиста, они должны немедленно его выпустить", - подчеркивает руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии "Репортеров без границ" Йоханн Бир.

Как сообщалось, Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

По информации российских СМИ, журналиста осудили якобы за попытку выяснить возможность нового наступления боевиков "ДНР" на Мариуполь.

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частным визитом.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Сущенко не был журналистом, так как при въезде в Россию не указывал, что будет заниматься информационной работой.

7 октября 2016 ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

Сам Сущенко вину не признал.

Приговор Сущенко осудило правительство Канады, в ОБСЕ призвали освободить журналиста.