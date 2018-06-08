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Туск призвал G7 поддержать Сенцова

Пятница, 8 июня 2018, 23:29

Президент Европейского совета Дональд Туск на саммите G7 в Квебеке обратился к лидерам группы с просьбой поддержать заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Хочу сделать важный призыв о ситуации с Олегом Сенцовым ... Сегодня - двадцать четвёртый день его бессрочной голодовки, которую он намерен продолжать, если его требования об освобождении 64 украинских политических заключенных не будут выполнены. Поэтому я прошу лидеров G7 поддержать Олега Сенцова. Наша солидарность может спасти его жизнь", - сказал Туск.

Он добавил, что Сенцов отбывает наказание 20-летним лишением свободы, вынесенным ему после "политического судебного процесса в России".

Как сообщалось, американский ПЕН-центр потребовал немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова в письме адресованном президенту РФ Владимиру Путину и главе ФИФА Джанни Инфантино.

Также европарламентарии, украинские и зарубежные писатели, журналисты, деятели культуры, режиссеры, актеры, правозащитники подписали петицию с призывом к мировым лидерам не посещать футбольный Чемпионат мира в России, пока власть Кремля не освободит всех украинских политзаключенных.

14 мая заключенный украинский кинорежиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием "освободить всех украинских политических заключенных, находящихся на территории Российской Федерации". Сейчас насчитывается около 70 таких заключенных.

Кроме того, фермер Владимир Балух, которого арестовали в Крыму, объявил о бессрочной голодовке с 19 марта.

Балух голодает уже 80-й день, он потерял 30 кг веса.

О голодовке, в знак солидарности с Сенцовым, объявили - Александр Кольченкои Александр Шумков, Александр Буртин, Анастасия Дмитриева, Елена Стальгорова.

4 июня российские власти объявили приговор еще одному украинскому заложнику - журналист Роман Сущенко получил 12 лет тюремного заключения "строгого режима" в России.

6 июня парламентский комитет по вопросам свободы слова предложил Раде запретить в Украине трансляцию Чемпионата мира по футболу в России.

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Темы: СенцовЕС
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