В ОРДЛО заявили об открытии участков на "выборах"

Избирательные участки для голосования на псевдовыборах "глав и депутатов парламентов" так называемых "ДНР" и "ЛНР" открылись в 7 утра по киевскому зимнему времени (8 утра мск).

Как сообщили российскому "Интерфаксу" в "Центральных избирательных комиссиях ДНР и ЛНР", участки для голосования будут открыты до 19:00 по киевскому времени (20:00 мск).

Председатель так называемой "ЦИК ДНР" Ольга Позднякова сообщила агентству, что все 408 избирательных участков приступили к работе, из них 153 - в Донецке.

По ее словам, на момент открытия участков каких-либо провокаций и нарушений зафиксировано не было.

"Глава ЦИК" также сообщила, что участков для голосования на "выборах" в "ДНР" за рубежом не предусмотрено, как и на подконтрольной Украине территории.

По ее словам, первые предварительные результаты "выборов" будут озвучены в 23:00 по киевскому времени (00.00 часов 12 ноября по московскому).

На пост "главы ДНР" претендуют пять человек. Среди них нынешний "исполняющий обязанности руководителя ДНР" Денис Пушилин. Кроме того, среди кандидатов "судья народного трибунала" Елена Шишкина; "гражданин республики" Роман Храменков; пенсионер, бывший "замминистра образования и науки ДНР" Владимир Медведев и руководитель музея боевой и трудовой славы ветеранов Афганистана Петровского района Донецка Роман Евстифеев.

К участию в "парламентских выборах в ДНР" допущены кандидаты от общественных движений "Донецкая Республика" и "Свободный Донбасс". Голосование будет проходить по пропорциональной системе.

В псевдореспублике заявляют, что на "выборах" в "ДНР" будут присутствовать 48 наблюдателей из 14 государств: РФ, Австрии, Греции, Италии, Бельгии, Норвегии, Германии, Финляндии, Франции, Нидерландов, Чили, Турции, а также непризнанных миром Абхазии и Южной Осетии.

За должность "главы ЛНР" ведут борьбу четыре кандидата, в их числе ныне "исполняющий обязанности главы ЛНР" Леонид Пасечник; председатель "Общереспубликанского профессионального союза работников образования и науки ЛНР" Олег Коваль; председатель Перевальского территориального отделения общественного движения "Луганский экономический союз" Людмила Руснак и председатель профсоюзной организации "Республиканский профсоюз работников железнодорожного транспорта Луганской народной республики" Наталья Сергун.

В выборах депутатов "Народного совета ЛНР" участвуют кандидаты от двух политических сил: общественных движений "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз".

По данным "Центральной избирательной комиссии ЛНР", на выборы в псевдореспублику прибыли 46 наблюдателей из 22 стран: Абхазии, Бельгии, Бразилии, Венгрии, Германии, Греции, Демократической Республики Конго, Ирака, Ирландии, Йемена, Канады, Нидерландов, Норвегии, Палестины, Польши, России, Сербии, Сирии, США, Турции, Финляндии, Южной Осетии.

Ранее глава СБУ Василий Грицак заявлял, что все "наблюдатели" на псевдовыборах являются иностранными наемниками, которые воюют на стороне боевиков ОРДЛО и даже имеют "паспорта ЛДНР", но при необходимости играют роли "журналистов", "экспертов" и "наблюдателей".

По данным Службы безопасности Украины, псевдовыборы на оккупированных территориях Донбасса "выиграют" Пушилин и Пасичник.

"Победные цифры нарисованы в администрации президента России. ... Для победы Пушилина - 55%, Пасечника - 63%, явку должны показать 70% избирателей", - заявил глава СБУ Василий Грицак.

Президент Петр Порошенко отметил, что так называемые фейковые "выборы" запустят введение новых санкций в отношении РФ.

В ОБСЕ считают, что выборы на территории ОРДЛО не соответствуют Минским соглашениям.

Посольство США в Украине обратилось к жителям востока Украины с призывом бойкотировать бутафорские "выборы".

Европейский союз также осудил запланированные пророссийскими боевиками на 11 ноября "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Министры ЕС 19 ноября обсудит новые санкции из-за "выборов" на оккупированном Донбассе.

Президент Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий призвали украинцев, проживающих в ОРДЛО, не участвовать в псевдовыборах.

9 ноября по факту организации незаконных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса начато уголовное производство.