Порошенко предлагает закрепить дату выборов 31 марта

23868 просмотров
Понедельник, 26 ноября 2018, 17:30

Петр Порошенко заявил, что внесет в Верховную Раду проект решения о дате выборов президента.

Об этом он сказал во время телевизионного выступления в понедельник, 26 ноября.

"В декабре я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов, которые должны состояться, согласно Конституции, 31 марта 2019 года. Точка", – сказал Порошенко.

Президент утверждает, что военное положение, которое он предлагает ввести, не будет накладываться на начало избирательной кампании.

"Чтобы ни у кого из тех, кто о своей партии или о своем политическом интересе печется больше, чем о нации или украинском интересе, сейчас не осталось никаких оснований для грязных политических спекуляций или инсинуаций", – объяснил Порошенко.

Кроме того, президент сообщил, что решил изменить свой указ о ведении военного положения, сократив его срок с 60 до 30 дней.

Перед этем, народные депутаты от фракции "Народный фронт" заявили, что поддержат введение военного положения, но требуют сократить срок до 30 дней и закрепить дату президентских выборов 31 марта.

По процедуре, предложение ввести военное положение президенту подала СНБО.

Такое решение было принято из-за атаки России в Черном море, которая завершилась захватом 3 украинских кораблей и 23 моряков.

Решение СНБО содержит 12 пунктов из них последний – Тайно.

Президент подписал указ, который передал на утверждение парламента. Его обнародовали за час до начала заседания Верховной Рады.

Ввести военное положение предлагалось на 60 дней.

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал введение военного положения.

О том, что именно будет означает введение военного положения, читайте в материале УП "Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?"

25 ноября россияне в Керченском проливе открыли огонь на поражение по украинским кораблям, захватили их и ранили 6 украинских военнослужащих.

В то же время, россияне говорят, что "получили легкие ранения" трое украинских военных, они якобы находятся в стабильном состоянии

Начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека.

По данным разведки, состояние здоровья раненых военнослужащих удовлетворительное. Трое из них прооперированы и находятся в Керченской городской больнице №1 им. М.И. Пирогова.

Читайте также Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?

Соня Лукашова, для УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Порошенко уехал из Рады, не выступив
Порошенко предлагает закрепить дату выборов 31 марта
Порошенко решил изменить свой указ о военном положении
Партии озвучили свои позиции по указу Порошенко о военном положении
Все новости
здоровье

Насморк, сухая кожа, хандра и плюс килограммы: почему это с нами происходит зимой

здоровье

8 витаминов и минералов, которые необходимы для здоровых и сильных ногтей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів