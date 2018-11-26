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Порошенко предлагает закрепить датой выборов 31 марта

Понедельник, 26 ноября 2018, 16:30
Порошенко предлагает закрепить датой выборов 31 марта

Петр Порошенко заявил, что внесет в Верховную Раду проект решения о дате выборов президента.

Об этом он сказал во время видеообращения в понедельник, 26 ноября.

"В декабре я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов, которые должны состояться, согласно Конституции, 31 марта 2019 года. Точка", – сказал Порошенко.

Президент утверждает, что военное положение, которое он предлагает ввести, не будет накладываться на начало избирательной кампании.

"Чтобы ни у кого из тех, кто о своей партии или о своем политическом интересе печется больше, чем о нации или украинском интересе, сейчас не осталось никаких оснований для грязных политических спекуляций или инсинуаций", – объяснил Порошенко.

Кроме того, президент сообщил, что решил изменить свой указ о ведении военного положения, сократив его срок с 60 до 30 дней.

Перед этем, народные депутаты от фракции "Народный фронт" заявили, что поддержат введение военного положения, но требуют сократить срок до 30 дней и закрепить дату президентских выборов 31 марта.

По процедуре, предложение ввести военное положение президенту подала СНБО.

Такое решение было принято из-за атаки России в Черном море, которая завершилась захватом 3 украинских кораблей и 23 моряков.

Решение СНБО содержит 12 пунктов из них последний – Тайно.

Президент подписал указ, который передал на утверждение парламента. Его обнародовали за час до начала заседания Верховной Рады.

Ввести военное положение предлагалось на 60 дней.

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал введение военного положения.

О том, что именно будет означает введение военного положения, читайте в материале УП "Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?"

25 ноября россияне в Керченском проливе открыли огонь на поражение по украинским кораблям, захватили их и ранили 6 украинских военнослужащих.

В то же время, россияне говорят, что "получили легкие ранения" трое украинских военных, они якобы находятся в стабильном состоянии

Начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека.

По данным разведки, состояние здоровья раненых военнослужащих удовлетворительное. Трое из них прооперированы и находятся в Керченской городской больнице №1 им. М.И. Пирогова.

Читайте также Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?

Соня Лукашова, для УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыВоенное положениеПорошенко
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