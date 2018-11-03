Социалисты провели съезд и отправили Киву в президенты

Участники очередного съезда "Социалистической партии" единогласно поддержали решение о выдвижении Ильи Кивы для участия в президентских выборах.

Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе СПУ.

"Для меня это тяжелый крест и ответственность. Я буду делать ошибки, хочу вам сразу об этом сказать. Но я буду бороться, буду работать над собой", - заявил Кива.

Также в ходе съезда было принято решение об участии СПУ в местных выборах и об изменении символики партии, "которая изображает сильный и волевой кулак".

"Меняется курс, меняется направление нашей партии. Кулак всегда олицетворял борьбу и единство ... это залог победы над злом, коррупцией, преступностью", - отметил Кива.

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Напомним, в июле 2017 года тогдашний советник главы МВД Илья Кива заявил, что возглавил Социалистическую партию Украины.

1 октября пресс-служба нардепа, члена фракции БПП Сергея Каплина сообщила, что именно его избрали главой СПУ.

27 января 2018 г. в ходе "совместного заседания политсовета и центральной контрольной комиссии СПУ" Илью Киву исключили из рядов СПУ и лишили статуса председателя этой политсилы.

Кива заявил, что его исключение из СПУ - нелегитимно.

В Едином реестре общественных формирований главой Соцпартии указан Илья Кива.

В начале февраля 2018 г. СПУ провела съезд, делегаты которого ввели мораторий на созыв и проведение собрания на всех уровнях.

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Очередные выборы президента должны состояться 31 марта 2019 года.

Действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что объявит, пойдет ли на выборы президента Украины, после старта предвыборной кампании (конец декабря 2018-го).

Об участии в выборах уже заявили лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко, лидер "Самопомочи" Андрей Садовой и внефракционный нардеп, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов.

О намерении принять участие в президентской гонке заявили экс-глава ГФС Роман Насиров, экс-представитель Украины в минской контактной группе Роман Бессмертный и экс-"регионалка" Инна Богословская.

Кроме того музыкант Святослав Вакарчук оказался среди лидеров вероятных кандидатов в президенты, также участие в президентской гонке может принять шоумен Владимир Зеленский.

Вакарчук заявил, что его интересует не должность президента, а перемены в стране.

Согласно последнему соцопросу, наибольший рейтинг среди потенциальных кандидатов – у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко – 13,4%, у шоумена Владимира Зеленского – 7,6%.

За действующего президента Петра Порошенко и лидера партии "Громадянська позиція" Анатолия Гриценко готовы проголосовать по 7% украинцев. Рейтинг музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука составляет 4,9%.