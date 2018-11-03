Социалисты провели съезд и отправили Киву в президенты
Участники очередного съезда "Социалистической партии" единогласно поддержали решение о выдвижении Ильи Кивы для участия в президентских выборах.
Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе СПУ.
"Для меня это тяжелый крест и ответственность. Я буду делать ошибки, хочу вам сразу об этом сказать. Но я буду бороться, буду работать над собой", - заявил Кива.
Также в ходе съезда было принято решение об участии СПУ в местных выборах и об изменении символики партии, "которая изображает сильный и волевой кулак".
"Меняется курс, меняется направление нашей партии. Кулак всегда олицетворял борьбу и единство ... это залог победы над злом, коррупцией, преступностью", - отметил Кива.
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Напомним, в июле 2017 года тогдашний советник главы МВД Илья Кива заявил, что возглавил Социалистическую партию Украины.
1 октября пресс-служба нардепа, члена фракции БПП Сергея Каплина сообщила, что именно его избрали главой СПУ.
27 января 2018 г. в ходе "совместного заседания политсовета и центральной контрольной комиссии СПУ" Илью Киву исключили из рядов СПУ и лишили статуса председателя этой политсилы.
Кива заявил, что его исключение из СПУ - нелегитимно.
В Едином реестре общественных формирований главой Соцпартии указан Илья Кива.
В начале февраля 2018 г. СПУ провела съезд, делегаты которого ввели мораторий на созыв и проведение собрания на всех уровнях.