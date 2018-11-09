Экс-соратник "повара Путина" рассказал о "фабрике троллей" и провокациях против СМИ

Андрей Михайлов, бывший соратник бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", рассказал о создании "фабрики троллей" и провокациях против конкурентов Пригожина и журналистов.

Михайлов в интервью изданию "Новая газета" объяснил, что решил поговорить со СМИ, чтобы не осталась безнаказанной его "поездка в лес" - по его словам, в 2017 году его похитили и избили люди, связанные с Пригожиным.

Как отмечает "Новая газета", Михайлов стоял у истоков медиаимперии "повара Путина".

Бывший соратник Пригожина рассказал, что начал работать на него в 2012 году - знакомый свел его с главой службы безопасности бизнесмена Евгением Гуляевым, которому нужно было организовать провокацию против конкурента своего шефа.

Через некоторое время Михайлову предложили заняться развитием проектов, связанных со СМИ, и затем познакомили с Пригожиным.

"Евгений Викторович был очень доволен, тут же выдал наличными из сейфа деньги на четыре номера газеты - миллиона полтора рублей", - вспоминает Михайлов.

По его словам, Пригожин встречался с ним всего несколько раз - когда выплачивал премии, в том числе "за хорошую работу".

Как следует из интервью, значительную часть громких акций сотрудников Пригожина организовали по его личному требованию.

Михайлов вспомнил, что первой его акцией была инсценировка отравления на фуршете в Санкт-Петербурге в 2012 году.

С помощью инсценировки планировали испортить репутацию компании "Карамель Кейтеринг", конкурента "Конкорд Кейтеринг" Пригожина, и сорвать ей контракт на обслуживание крупного мероприятия.

Экс-соратник "повара Путина" рассказал, что, по его мнению, причиной были "обидки чисто личного характера".

Михайлов и его знакомый Сергей Соловьев, который позже участвовал в нескольких подобных акциях, организовали круглый стол с участием бизнесменов, его обслуживала "Карамель Кейтеринг". Несколько подставных участников сымитировали отравление, позже информацию об этом разослали в СМИ.

Как говорится в интервью, Михайлов участвовал в запуске проектов Пригожина, связанных с провокациями в СМИ. Он, в частности, организовывал акции, после которых подконтрольные "повару Путина" издания писали о продажности журналистов.

"Смысл был в чем? Надо было, чтобы СМИ напечатали несуществующую информацию и чтобы взяли за это деньги наличными. Они это сделали", - пояснил бывший сотрудник медиаимперии Пригожина.

С участием Сергея Соловьева он организовал, в частности, провокации против поэта и писателя Дмитрия Быкова и журнала Forbes.

Михайлов также вспомнил провокацию против информационного агентства "РИА Новости".

Он сказал, что в 2013 году глава службы безопасности Пригожина Гуляев поручил разместить фейковые новости на сайте "РИА Новости". Михайлов считает, что это задумали, чтобы убрать с должности главреда Светлану Миронюк.

В интервью не указывается, зачем это было нужно Пригожину. Миронюк уволили в конце 2013 года.

Людям Михайлова якобы удалось, связавшись с сотрудниками агентства, опубликовать как минимум три вымышленные новости - и обставить это так, будто те сделали это за деньги.

"Потом писалась справка о проделанной работе, делались видеоролики о продажном "РИА Новости", отдавалось все это Гуляеву, Гуляев передавал Пригожину.

Как использовал это Пригожин, мне неизвестно, в сети эти видео вроде бы не появлялись. Но Миронюк была снята с должности в декабре 2013 года, значит, задача была выполнена", - отметил Михайлов.

По его мнению, создание "фабрики троллей", которую в США в 2018 году обвинили во вмешательстве в выборы, было идеей "непосредственно Евгения Викторовича Пригожина".

"Никогда ни от каких "башен" команд не было, все шло непосредственно от Пригожина", - сказал он.

Для мониторинга соцсетей якобы использовались продукты компании Игоря Ашманова - Михайлов утверждает, что организовывал встречу Пригожина с ним.

Кроме этого, Михайлов рассказал о провокации в больницах и поликлиниках Самары (РФ). Он организовал провокации, чтобы помочь Пригожину получить контракты на поставку туда еды.

В несколько учреждений запустили тараканов, купленных в Санкт-Петербурге, на улицах прошли акции с жалобами на антисанитарию и плохое питание.

"Я так понимаю, что видеоролики об акции делались, чтобы Пригожин отвез кому-то, нужному человеку, чтобы получить контракты. Ролики делались не для широкого просмотра, но в местные новости это проскочило", - говорит Михайлов.

Бывший соратник "повара Путина" вспомнил и другие акции, организованные людьми, близкими к Пригожину, в том числе инсценировку ДТП с участием владелицы клиники "Дента-Л" Елены Черевко (у нее была ссора о недвижимости с Пригожиным) и избиения блогера в Сочи.

"Новая газета" пишет, что слова Михайлова подтверждаются как данными из открытых источников, так и предоставленными им материалами.

Как сообщалось, российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина", якобы нанимал людей, которые организовывали убийство одного из главарей боевиков в оккупированном Луганске.

Евгений Пригожин – известный российский бизнесмен, близкий к президенту России Владимиру Путину.

Пригожина связывают с организацией и финансированием так называемой "фабрики интернет-троллей" и "частной военной компании Вагнера". Наемников "ЧВК Вагнера" ​​фиксировали в Украине, Сирии и других странах.

В октябре российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что к покушению на него причастны спецслужбы России и российский бизнесмен Евгений Пригожин.