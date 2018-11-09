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В ЕС призвали РФ не подрывать Минские соглашения "выборами" в ОРДЛО

Пятница, 9 ноября 2018, 04:18

В случае проведения "выборов" на оккупированном Донбассе, они будут еще одним вопиющим нарушением международного права и Минских договоренностей, поэтому будут рассматриваться как недействительные.

Об этом говорится в заявлении, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, передает "Укринформ".

"Европейский Союз осуждает запланированное проведение так называемых "выборов", которые были объявлены поддерживаемыми РФ вооруженными формированиями и запланированы на 11 ноября", - говорится в заявлении.

"Минские договоренности предусматривают проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в рамках украинского законодательства и после соблюдения надлежащих условий безопасносм, в соответствии со стандартами ОБСЕ и под мониторингом БДИПЧ", - подчеркнули в ЕС.

"В связи с этим мы призываем РФ использовать ее большое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, с тем, чтобы соблюдать Минские договоренности, а не подрывать их", - подчеркнул представитель ЕС в ОБСЕ.

Соединенные Штаты Америки требуют, чтобы Россия отменила так называемые "выборы" на неподконтрольной территории Донбасса.

Ранее посольство США в Украине обратилось к жителям востока Украины с призывом бойкотировать бутафорские "выборы", которые 11 ноября боевики хотят устроить на оккупированной части Донбасса.

Как сообщалось, пророссийские боевики назначили "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября.

Президент Петр Порошенко отметил, что так называемые фейковые "выборы" запустят введения новых санкций в отношении РФ.

В ОБСЕ считают, что выборы на территории ОРДЛО не соответствуют Минским соглашениям.

Темы: ЕСРосcияМинские соглашенияОРДЛОвиборы
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