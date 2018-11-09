В ЄС закликали РФ не підривати Мінські угоди "виборами" в ОРДЛО

У випадку проведення "виборів" на окупованому Донбасі, вони будуть ще одним кричущим порушенням міжнародного права та Мінських домовленостей, тому будуть розглядатися як недійсні.

Про це йдеться у заяві, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні у четвер, передає "Укрінформ".

"Європейський Союз засуджує заплановане проведення так званих "виборів", які були оголошені підтримуваними РФ збройними формуваннями та заплановані на 11 листопада", - йдеться у заяві.

"Мінські домовленості передбачають проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей в рамках українського законодавства та після встановлення належних безпекових умов, у відповідності до стандартів ОБСЄ та під моніторингом БДІПЛ", - наголосили в ЄС.

"У зв’язку з цим ми закликаємо РФ використати її великий вплив на збройні формування, які вона підтримує, з тим, щоб дотримуватися Мінських домовленостей, а не підривати їх", - підкреслив представник ЄС в ОБСЄ.

Сполучені Штати Америки вимагають, щоб Росія скасувала так звані "вибори" на непідконтрольній території Донбасу.

Раніше посольство США в Україні звернулось до жителів сходу України із закликом бойкотувати бутафорські "вибори", які 11 листопада бойовики хочуть влаштувати на окупованій частині Донбасу.

Як повідомлялося, проросійські бойовики призначили "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей на 11 листопада.

Президент Петро Порошенко зазначив, що так звані фейкові "вибори", які Росія прийняла рішення проводити 11 листопада на окупованому Донбасі, запустять запровадження нових санкцій щодо РФ.

В ОБСЄ вважають, що вибори на території ОРДЛО не відповідатимуть Мнським угодам.