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Савченко анонсировала конец голодовки

Вторник, 11 декабря 2018, 14:15

Нардеп Надежда Савченко, обвиняемая в государственной измене, прекратит сухую голодовку 13 декабря.

Об этом она сообщила в Шевченковском суде Киева.

По словам Савченко, она решила прекратить голодовку, потому что ей пошли на уступку, и она сможет подать электронную декларацию.

Вместе с тем, нардеп будет голодать еще один день – 12 декабря – чтобы "превысить строк" своей сухой голодовки в России, которая длилась 6 дней.

"Я говорила, что буду голодать, пока не решится вопрос с представлением декларации. Но банк пошел мне навстречу – решил приехать ко мне в тюрьму, потому что меня не отпускают в банк. Поэтому моя сухая голодовка продолжается завтра крайний день. Чтобы было больше, чем в России. На 8-й день я начинаю пить и выходить из голодовки", - сказала Савченко. 

 
фото с facebook веры савченко

В начале заседания она прочитала короткую лекцию о том, сколько времени может выдержать человек на сухом голодании, и об изменениях в его организме, которые происходят при этом.

Савченко также добавила, что за 6 дней голодания потеряла 7 кг – с 73 кг до 66 кг.

Напомним, Савченко 5 декабря снова объявила голодовку.

Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

С момента задержания Савченко находится в СИЗО.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Савченко Надеждасуд
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