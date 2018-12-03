Соратник Гриценко раскрыл имена напавших на политика и обвинил СБУ

Соратник лидера партии "Громадянська позиція" Анатолия Гриценко Егор Фирсов утверждает, что за нападением на активистов этой политсилы в Одессе стоит Служба безопасности.

Об этом он пишет 3 декабря в своём блоге на "Украинской правде", называя фамилии пятерых нападавших.

"Важная информация по поводу нападения на Гриценко и активистов партии "Громадянська позиція". Личности пятерых нападавших уже установлены, они задержаны. По четверым прошел суд, который отправил их под домашний арест с электронными браслетами. Пятого будут судить сегодня", – пишет Фирсов.



По данным нардепа, фамилии нападавших: Александр Капшин, Рамзан Тагиров, Владимир Куляба, Богдан Иванченко и Андрей Иванов.

"Первые двое довольно известны в определенных кругах Одессы. Капшин является участником местного фейкового "Автомайдана", связанного с Резвушкиным и мэром Трухановым", – пишет Фирсов.

По его словам, Тагирова называют рейдером, организатором погромов на стройках.

"В сети можно найти материалы, которые рассказывают о подвигах этих "активистов" – нападение на строительные площадки, наезды на нелегальные залы игровых автоматов и попытки крышевания таких заведений и прочие заказные движения. И вот к этим подвигам добавился еще один – нападение на кандидата в президенты", – пишет экс-нардеп.

Фирсов утверждает, что по его информации, нападавшие на Гриценко "действовали по указанию СБУ".

"Кстати, СБУ занималась и другими провокациями против Анатолия Степановича в Харькове, Днепре, Виннице и других областях. Все имена известны и, надеюсь, скоро будут названы", – резюмирует политик.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к СБУ и правоохранителям.

Как сообщалось, 28 ноября около 30 человек в масках напали на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и его однопартийцев в Одессе.

Гриценко возложил ответственность за нападение на него с соратниками в Одессе на президента Петра Порошенко.

В партии "Блок Петра Порошенко" заявили, что требуют от правоохранительных органов скорейшего расследования хулиганских действий в отношении Гриценко, а его самого обвинили в черном пиаре.

30 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пятеро нападавших на Гриценко опознаны и задержаны Национальной полицией, а еще по 12 человекам будут приняты процессуальные решения.

Гриценко ранее объявил о намерении участвовать в президентских выборах в марте 2019 года.

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Журналисты программы "Схемы" ранее писали, что мэры городов Украины держат "частные армии" для защиты от активистов.

По данным издания, в Одессе коммунальное учреждение "Муниципальная варта" применяет силу к жителям города, которые проявляют свою активную гражданскую позицию.