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Захваченным морякам дадут по 100 тысяч гривен – Кабмин

Среда, 5 декабря 2018, 12:53

Кабинет министров решил выплатить по 100 тысяч гривен военнопленным украинским морякам, которые были захвачены Россией в Керченском проливе.

Такое решение приняли на заседании 5 декабря, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня Кабмин принял постановление о выплате военнопленным, которые были захвачены Российской Федерацией после происшествий в Черном море", - рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Вадим Черныш.

По его словам, после того, как Минобороны предоставит список военнопленных с точными персональными данными, МинВОТ приступит к идентификации данных лиц для выплаты помощи их родственникам или законным представителям.

Черныш подчеркнул, что это средства целевые, которые должны быть использованы на защиту военнопленных, в частности на правовую помощь, доставку корреспонденции и пр.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что подписал приказ о выделении по 50 тысяч гривен захваченным морякам.

Напомним, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

На бортах трех захваченных РФ судов "Никополь", "Бердянск", "Яны Капу" находилось 24 украинских моряка, трое из них получили ранения.

В РФ обвиняют украинцев в нарушении границы Российской Федерации, которая аннексировала Крым. Их обвиняют по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).

Украина признала захваченных моряков военнопленными и требует немедленно отпустить.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

27 ноября журналист опубликовал имена всех украинских военнопленных моряков.

28 ноября "суды" оккупированного Крыма на 2 месяца арестовали 24 украинских моряков, захваченных ФСБ России в районе Керченского пролива.

Потом часть моряков вывезли из оккупированного Крыма в Москву, вероятно, в тюрьму Лефортово.

Читайте также: Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать

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Темы: Кабинет министровморякиКерчьРосcия
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