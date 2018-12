Трамп заявил, что в деле о вмешательстве РФ в выборы "не нашли никаких доказательств"

Президент США Дональд Трамп заявил, что в деле о вероятном вмешательства России в президентские выборы 2016 года "не нашли никаких доказательств сговора с РФ".

Так Трамп отреагировал на заявление спецсоветника ФБР Роберта Мюллера, который расследует дело о вероятном сговоре Трампа с РФ.

По словам Мюллера, бывший политтехнолог "Партии регионов" и глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт солгал федеральным следователям о сотрудничестве с русским Константином Килимником и контактах с чиновниками администрации Трампа.

"Это иллюзия заговора, нет ни одного доказательства заговора ... После всего, что мы пережили, после того, как потратили миллионы (на расследование - ред.) - мы видим, что заговора с РФ нет. Нет ничего для импичмента. Пора прекратить охоту на ведьм", - заявил Трамп.

“This is collusion illusion, there is no smoking gun here. At this late date, after all that we have gone through, after millions have been spent, we have no Russian Collusion. There is nothing impeachable here.” @GeraldoRivera Time for the Witch Hunt to END!