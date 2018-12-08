Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп заявил, что в деле о вмешательстве РФ в выборы "не нашли никаких доказательств"

Суббота, 8 декабря 2018, 20:00

Президент США Дональд Трамп заявил, что в деле о вероятном вмешательства России в президентские выборы 2016 года "не нашли никаких доказательств сговора с РФ".

Так Трамп отреагировал на заявление спецсоветника ФБР Роберта Мюллера, который расследует дело о вероятном сговоре Трампа с РФ.

По словам Мюллера, бывший политтехнолог "Партии регионов" и глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт солгал федеральным следователям о сотрудничестве с русским Константином Килимником и контактах с чиновниками администрации Трампа.

"Это иллюзия заговора, нет ни одного доказательства заговора ... После всего, что мы пережили, после того, как потратили миллионы (на расследование - ред.) - мы видим, что заговора с РФ нет. Нет ничего для импичмента. Пора прекратить охоту на ведьм", - заявил Трамп.

 

 

Команда Мюллера, который расследует возможное вмешательство РФ в президентские выборы США, обнаружила, что Килимник поддерживал связь с российской разведкой во время президентской кампании 2016 года. Сам Килимник это отрицает.

В интервью "Радио Свободе"  Килимник рассказал, как работал на Пола Манафорта в Украине и США и заявил, что не связан с ГРУ РФ.

В расследовании Роберта Мюллера Килимника называют "бывшим российским разведчиком", обозначая в материалах дела как "Лицо А" и не обнародуя больше никаких деталей. 

Согласно опубликованным данным, Килимник работал с Манафортом и руководил его киевским офисом с 2005 до 2015 гг., а также "видел, как Манафорт работал в разных странах". О каких конкретно странах идет речь, он не уточнил, отметив, что они находятся "в Европе и Африке". 

Накануне The New York Times сообщило со ссылкой на Роберта Мюллера, что Пол Манафорт "многократно говорил очевидную ложь". 

"Манафорт солгал о контактах с чиновниками администрации Трампа, своих взаимоотношениях с связанным с российской разведкой политическим консультантом Виктора Януковича Константином Килимником, попытках Килимника влиять на свидетелей и обстоятельствах, связанных с выплатой фирме, работавшей на Манафорта, 125 тыс. долларов", - отмечает NYT. 

Украинская правда
Темы: виборыРосcияСШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
виборы
Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Последние новости
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
Все новости...
Реклама: