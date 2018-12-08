Трамп заявил, что в деле о вмешательстве РФ в выборы "не нашли никаких доказательств"

Президент США Дональд Трамп заявил, что в деле о вероятном вмешательства России в президентские выборы 2016 года "не нашли никаких доказательств сговора с РФ".

Так Трамп отреагировал на заявление спецсоветника ФБР Роберта Мюллера, который расследует дело о вероятном сговоре Трампа с РФ.

По словам Мюллера, бывший политтехнолог "Партии регионов" и глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт солгал федеральным следователям о сотрудничестве с русским Константином Килимником и контактах с чиновниками администрации Трампа.

"Это иллюзия заговора, нет ни одного доказательства заговора ... После всего, что мы пережили, после того, как потратили миллионы (на расследование - ред.) - мы видим, что заговора с РФ нет. Нет ничего для импичмента. Пора прекратить охоту на ведьм", - заявил Трамп.

“This is collusion illusion, there is no smoking gun here. At this late date, after all that we have gone through, after millions have been spent, we have no Russian Collusion. There is nothing impeachable here.” @GeraldoRivera Time for the Witch Hunt to END! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2018

Команда Мюллера, который расследует возможное вмешательство РФ в президентские выборы США, обнаружила, что Килимник поддерживал связь с российской разведкой во время президентской кампании 2016 года. Сам Килимник это отрицает.

В интервью "Радио Свободе" Килимник рассказал, как работал на Пола Манафорта в Украине и США и заявил, что не связан с ГРУ РФ.

В расследовании Роберта Мюллера Килимника называют "бывшим российским разведчиком", обозначая в материалах дела как "Лицо А" и не обнародуя больше никаких деталей.

Согласно опубликованным данным, Килимник работал с Манафортом и руководил его киевским офисом с 2005 до 2015 гг., а также "видел, как Манафорт работал в разных странах". О каких конкретно странах идет речь, он не уточнил, отметив, что они находятся "в Европе и Африке".

Накануне The New York Times сообщило со ссылкой на Роберта Мюллера, что Пол Манафорт "многократно говорил очевидную ложь".

"Манафорт солгал о контактах с чиновниками администрации Трампа, своих взаимоотношениях с связанным с российской разведкой политическим консультантом Виктора Януковича Константином Килимником, попытках Килимника влиять на свидетелей и обстоятельствах, связанных с выплатой фирме, работавшей на Манафорта, 125 тыс. долларов", - отмечает NYT.