Трамп заявил, что в деле о вмешательстве РФ в выборы "не нашли никаких доказательств"

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Суббота, 8 декабря 2018, 21:00

Президент США Дональд Трамп заявил, что в деле о вероятном вмешательства России в президентские выборы 2016 года "не нашли никаких доказательств сговора с РФ".

Так Трамп отреагировал на заявление спецсоветника ФБР Роберта Мюллера, который расследует дело о вероятном сговоре Трампа с РФ.

По словам Мюллера, бывший политтехнолог "Партии регионов" и глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт солгал федеральным следователям о сотрудничестве с русским Константином Килимником и контактах с чиновниками администрации Трампа.

"Это иллюзия заговора, нет ни одного доказательства заговора ... После всего, что мы пережили, после того, как потратили миллионы (на расследование - ред.) - мы видим, что заговора с РФ нет. Нет ничего для импичмента. Пора прекратить охоту на ведьм", - заявил Трамп.

 

 

Команда Мюллера, который расследует возможное вмешательство РФ в президентские выборы США, обнаружила, что Килимник поддерживал связь с российской разведкой во время президентской кампании 2016 года. Сам Килимник это отрицает.

В интервью "Радио Свободе"  Килимник рассказал, как работал на Пола Манафорта в Украине и США и заявил, что не связан с ГРУ РФ.

В расследовании Роберта Мюллера Килимника называют "бывшим российским разведчиком", обозначая в материалах дела как "Лицо А" и не обнародуя больше никаких деталей. 

Согласно опубликованным данным, Килимник работал с Манафортом и руководил его киевским офисом с 2005 до 2015 гг., а также "видел, как Манафорт работал в разных странах". О каких конкретно странах идет речь, он не уточнил, отметив, что они находятся "в Европе и Африке". 

Накануне The New York Times сообщило со ссылкой на Роберта Мюллера, что Пол Манафорт "многократно говорил очевидную ложь". 

"Манафорт солгал о контактах с чиновниками администрации Трампа, своих взаимоотношениях с связанным с российской разведкой политическим консультантом Виктора Януковича Константином Килимником, попытках Килимника влиять на свидетелей и обстоятельствах, связанных с выплатой фирме, работавшей на Манафорта, 125 тыс. долларов", - отмечает NYT. 

Украинская правда

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Темы: виборы Росcия США Трамп
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