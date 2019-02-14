Часть доказательств по Мангеру суд исследует в закрытом режиме
Суд по избранию меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангер, подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, исследует часть материалов в закрытом режиме.
Соответствующие ходатайства удовлетворил следственный судья, сообщает "Громадське".
В частности, речь идет о дисках с видеодопроса подозреваемых Сергея Торбина и Игоря Павловського.
О просмотре видео в закрытом режиме ходатайствовала прокуратура, подчеркивая, что в материалах содержится информация, обнародование которой может повредить дальнейшему расследованию.
Адвокаты Мангера ходатайствовали о просмотре в закрытом режиме протокола допроса свидетеля Александра Власова, во время которого, по словам защитников, мужчина назвал две фамилии вероятных организаторов нападения на Гандзюк, которые также являются "Николаевичами", но это не Мангер.
По мнению адвокатов, обнародование их фамилий может помешать дальнейшему следствию и предупредить этих лиц, если они действительно причастны к преступлению.
Оглашение решения о мере пресечения будет проходить в открытом режиме.
Предварительно в суде было исследовано около 500 страниц документов из ходатайства прокуратуры об аресте Мангера, в частности - протоколы допроса подозреваемых, свидетелей, следственных экспериментов и выводы экспертов и врачей.
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Новые фамилии в деле Гандзюк, и кто на самом деле открыл тайну следствия
Напомним:
- Ранее журналисты узнали, что за неделю до нападения на Гандзюк юрист Мангера сдал в аренду почти за бесценок подозреваемому в организации убийства Алексею "Москалу" Левину базу отдыха на побережье Черного моря.
- 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеруобъявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
- Позже генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как, по версии следствия, Мангер готовил убийство Гандзюк.
- 13 февраля суд начал выбирать Мангеру меру пресечения, однако не успел сделать это в течение одного дня и перенес заседание.
- Во время заседания Мангер обвинил в убийстве Гандзюк Службу безопасности.
- В ответ СБУ назвала слова чиновника клеветой.
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 2 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- 4 декабря 2018 года правоохранители объявили подозрение в организациинападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
- Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем Блока Петра Порошенко Андреем Гордеевым.
- После этого Мангер заявил, что прекращает членство в "Батькивщине"на время расследования.
- 9 февраля "Батькивщина" исключила Мангераиз своих рядов и рекомендовала уйти из облсовета.