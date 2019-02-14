Часть доказательств по Мангеру суд исследует в закрытом режиме

Суд по избранию меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангер, подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, исследует часть материалов в закрытом режиме.

Соответствующие ходатайства удовлетворил следственный судья, сообщает "Громадське".

В частности, речь идет о дисках с видеодопроса подозреваемых Сергея Торбина и Игоря Павловського.

О просмотре видео в закрытом режиме ходатайствовала прокуратура, подчеркивая, что в материалах содержится информация, обнародование которой может повредить дальнейшему расследованию.

Адвокаты Мангера ходатайствовали о просмотре в закрытом режиме протокола допроса свидетеля Александра Власова, во время которого, по словам защитников, мужчина назвал две фамилии вероятных организаторов нападения на Гандзюк, которые также являются "Николаевичами", но это не Мангер.

По мнению адвокатов, обнародование их фамилий может помешать дальнейшему следствию и предупредить этих лиц, если они действительно причастны к преступлению.

Оглашение решения о мере пресечения будет проходить в открытом режиме.

Предварительно в суде было исследовано около 500 страниц документов из ходатайства прокуратуры об аресте Мангера, в частности - протоколы допроса подозреваемых, свидетелей, следственных экспериментов и выводы экспертов и врачей.

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Напомним: