В СБУ заявили, что проверят заявления Мангера о причастности спецслужбы к убийству Гандзюк
В Службе безопасности заявляют, что подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер пытается дискредитировать СБУ, утверждая, что ее сотрудник причастен к убийству активистки. В то же время в СБУ заверили, что заявления Мангера будут тщательно проверены.
Об этом говорится в сообщении СБУ в Facebook.
В спецслужбе говорят, что в ходе досудебного расследования не было получено никаких данных о причастности к преступлению касательно Гандзюк сотрудника СБУ Даниила Доценко или других его коллег. Ни одно лицо, в том числе и сам Мангер, с заявлением о совершении преступления по Гандзюк касательно Доценко или любого другого сотрудника в СБ Украины не обращался.
"Вместе с тем, указанные выше утверждения Мангера будут тщательно проверены в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту умышленного убийства Гандзюк, в строгом соответствии с требованиями УПК Украины в определенный действующим законодательством способ с соблюдением требований, определенных в ст. 2 УПК", - отметили в СБУ.
В спецслужбе пообещали проверить утверждения Мангера, в частности путем проведения (в случае удовлетворения судом соответствующих ходатайств органа досудебного расследования) судебных психологических экспертиз с использованием компьютерного полиграфа, в случае получения соответствующего согласия от Мангера и других лиц, о причастности к преступлению которых он указывает.
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Новые фамилии в деле Гандзюк, и кто на самом деле открыл тайну следствия
Напомним:
- Ранее журналисты узнали, что за неделю до нападения на Гандзюк юрист Мангера сдал в аренду почти за бесценок подозреваемому в организации убийства Алексею "Москалу" Левину базу отдыха на побережье Черного моря.
- 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
- Позже генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как, по версии следствия, Мангер готовил убийство Гандзюк.
- 13 февраля суд начал выбирать Мангеру меру пресечения, однако не успел сделать это в течение одного дня и перенес заседание.
- Во время заседания Мангер обвинил в убийстве Гандзюк Службу безопасности.
- В ответ СБУ назвала слова чиновника клеветой.
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 2 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- 4 декабря 2018 года правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
- Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем Блока Петра Порошенко Андреем Гордеевым.
- После этого Мангер заявил, что прекращает членство в "Батькивщине" на время расследования.
- 9 февраля "Батькивщина" исключила Мангера из своих рядов и рекомендовала уйти из облсовета.