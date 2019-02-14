В СБУ заявили, что проверят заявления Мангера о причастности спецслужбы к убийству Гандзюк

В Службе безопасности заявляют, что подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер пытается дискредитировать СБУ, утверждая, что ее сотрудник причастен к убийству активистки. В то же время в СБУ заверили, что заявления Мангера будут тщательно проверены.

Об этом говорится в сообщении СБУ в Facebook.

В спецслужбе говорят, что в ходе досудебного расследования не было получено никаких данных о причастности к преступлению касательно Гандзюк сотрудника СБУ Даниила Доценко или других его коллег. Ни одно лицо, в том числе и сам Мангер, с заявлением о совершении преступления по Гандзюк касательно Доценко или любого другого сотрудника в СБ Украины не обращался.

"Вместе с тем, указанные выше утверждения Мангера будут тщательно проверены в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту умышленного убийства Гандзюк, в строгом соответствии с требованиями УПК Украины в определенный действующим законодательством способ с соблюдением требований, определенных в ст. 2 УПК", - отметили в СБУ.

В спецслужбе пообещали проверить утверждения Мангера, в частности путем проведения (в случае удовлетворения судом соответствующих ходатайств органа досудебного расследования) судебных психологических экспертиз с использованием компьютерного полиграфа, в случае получения соответствующего согласия от Мангера и других лиц, о причастности к преступлению которых он указывает.

Читайте также: Безнаказанность убивает. Кем была и за что боролась Катя Гандзюк

Новые фамилии в деле Гандзюк, и кто на самом деле открыл тайну следствия

Напомним: