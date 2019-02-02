Аваков: Увольнение Аласании – провокация и нападение на свободу прессы

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Суббота, 2 февраля 2019, 20:25

Глава МВД Арсен Аваков считает провокацией досрочное увольнение Зураба Аласании с должности главы правления Общественного вещания.

Об этом он заявил в субботу, сообщает пресс-служба МВД.

"Я не думаю, что хорошая идея в это время обкатывать технологии и ущемлять прессу. Я не думаю, что хорошая идея отстранить за два месяца до выборов главу Суспільного телебачення в непонятный способ. Мы сейчас внимательно за этим смотрим", - сказал Аваков.

"Я думаю, что там есть с чем разобраться. Скажу больше: я не вижу факта этого отстранения, я вижу факт очень серьезной провокации и нападения на свободу прессы за два месяца до выборов", - заявил он.

Напомним:

  • 31 января Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном увольнении Зураба Аласании с должности главы правления Общественного вещания.
  • В Наблюдательном совете НОТУ не объяснили причину досрочного отстранения Зураба Аласании без протокола, который опубликуют примерно через неделю.
  • Исполнять обязанности Аласании будет член правления НОТУ Николай Чернотицкий.
  • Зураб Аласания заявил, что ему неизвестны причины его отстранения и добавил, что "судебная борьба возможна и даже обязательна – после обнародования причин".
  • Позже стало известно, что в наблюдательном совете НСТУ обвиняют Аласанию, в частности, то, что он не показал крестный ход за единую поместную церковь, заседание Генассамблеи ООН и один из экономических форумов, где присутствовал президент.
  • Независимые журналисты различных украинских СМИ назвали увольнение Аласании проявлением цензуры и объявили о создании движения против цензуры.
  • Комментируя расторжение контракта с Зурабом Аласанией, в Администрации президента только заявили, что Петр Порошенко поддерживает Общественное вещание.
  • Министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя увольнение Аласании, заявил: "А вообще, подобная ситуация за два месяца до выборов - это, простите, ни в какие ворота не лезет".

Украинская правда

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Темы: Аваков СМИ


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