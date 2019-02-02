Аваков: Увольнение Аласании – провокация и нападение на свободу прессы

Глава МВД Арсен Аваков считает провокацией досрочное увольнение Зураба Аласании с должности главы правления Общественного вещания.

Об этом он заявил в субботу, сообщает пресс-служба МВД.

"Я не думаю, что хорошая идея в это время обкатывать технологии и ущемлять прессу. Я не думаю, что хорошая идея отстранить за два месяца до выборов главу Суспільного телебачення в непонятный способ. Мы сейчас внимательно за этим смотрим", - сказал Аваков.

"Я думаю, что там есть с чем разобраться. Скажу больше: я не вижу факта этого отстранения, я вижу факт очень серьезной провокации и нападения на свободу прессы за два месяца до выборов", - заявил он.

Напомним: