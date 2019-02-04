"Вооруженные провокации" в Грузии – фейк, украинцы вышли под залог – Семенченко

Тбилисский городской суд изменил меру пресечения украинским бывшим военнослужащим, которых задержали 2 декабря 2018 года в Тбилиси по подозрению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Об этом сообщает народный депутат "Самопомочи" Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

"Тбилисский суд принял решение изменить меру пресечения украинским добровольцам и волонтерам, арестованным 2 декабря 2018 года по обвинению в хранении оружия и подготовке "вооруженных провокаций во время протестов грузинской оппозиции после выборов президента Грузии", – сообщает нардеп.

Семенченко утверждает, что "вооруженные провокации" оказались фейком, а украинцы только что вышли на свободу под залог".

Что касается своего участия в вышеуказанной истории, Семенченко обнародовал разъяснение МВД Грузии.

"МВД Грузии были даны разъяснения, что в отношении гражданина Украины Семенченко вообще не осуществлялось никаких процессуальных или следственных действий", - сообщает нардеп.

Напомним: