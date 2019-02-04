"Вооруженные провокации" в Грузии – фейк, украинцы вышли под залог – Семенченко

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Понедельник, 4 февраля 2019, 12:58

Тбилисский городской суд изменил меру пресечения украинским бывшим военнослужащим, которых задержали 2 декабря 2018 года в Тбилиси по подозрению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Об этом сообщает народный депутат "Самопомочи" Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

"Тбилисский суд принял решение изменить меру пресечения украинским добровольцам и волонтерам, арестованным 2 декабря 2018 года по обвинению в хранении оружия и подготовке "вооруженных провокаций во время протестов грузинской оппозиции после выборов президента Грузии", – сообщает нардеп.

 

Семенченко утверждает, что "вооруженные провокации" оказались фейком, а украинцы только что вышли на свободу под залог".

Что касается своего участия в вышеуказанной истории, Семенченко обнародовал разъяснение МВД Грузии.

"МВД Грузии были даны разъяснения, что в отношении гражданина Украины Семенченко вообще не осуществлялось никаких процессуальных или следственных действий", - сообщает нардеп.

 

Напомним:

  • 2 декабря МВД Грузии сообщило, что в Тбилиси были задержаны 6 граждан Украины и один гражданин Грузии.
  • Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что среди задержанных 2 декабря в г. Тбилиси (Грузия) украинцев был Семен Семенченко.
  • Семенченко заявил, что информация о его задержании в Грузии - фейк.
  • Во время обысков в гостиничных номерах обнаружены пистолеты "Беретта" и "Макаров", автоматическое ручное огнестрельное оружие и различные боеприпасы.
  • Уголовное дело было возбуждено по ст. 236 Уголовного кодекса Грузии ( "Незаконная покупка и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ").
  • 4 декабря суд в Тбилиси арестовал группу украинских граждан.
  • Семеченко утверждал, что в Грузию бывшие военнослужащие приехали к друзьям, по личным вопросам.

Украинская правда

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Темы: Грузия оружие


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