"Вооруженные провокации" в Грузии – фейк, украинцы вышли под залог – Семенченко
Тбилисский городской суд изменил меру пресечения украинским бывшим военнослужащим, которых задержали 2 декабря 2018 года в Тбилиси по подозрению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.
Об этом сообщает народный депутат "Самопомочи" Семен Семенченко на своей странице в Facebook.
"Тбилисский суд принял решение изменить меру пресечения украинским добровольцам и волонтерам, арестованным 2 декабря 2018 года по обвинению в хранении оружия и подготовке "вооруженных провокаций во время протестов грузинской оппозиции после выборов президента Грузии", – сообщает нардеп.
Семенченко утверждает, что "вооруженные провокации" оказались фейком, а украинцы только что вышли на свободу под залог".
Что касается своего участия в вышеуказанной истории, Семенченко обнародовал разъяснение МВД Грузии.
"МВД Грузии были даны разъяснения, что в отношении гражданина Украины Семенченко вообще не осуществлялось никаких процессуальных или следственных действий", - сообщает нардеп.
Напомним:
- 2 декабря МВД Грузии сообщило, что в Тбилиси были задержаны 6 граждан Украины и один гражданин Грузии.
- Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что среди задержанных 2 декабря в г. Тбилиси (Грузия) украинцев был Семен Семенченко.
- Семенченко заявил, что информация о его задержании в Грузии - фейк.
- Во время обысков в гостиничных номерах обнаружены пистолеты "Беретта" и "Макаров", автоматическое ручное огнестрельное оружие и различные боеприпасы.
- Уголовное дело было возбуждено по ст. 236 Уголовного кодекса Грузии ( "Незаконная покупка и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ").
- 4 декабря суд в Тбилиси арестовал группу украинских граждан.
- Семеченко утверждал, что в Грузию бывшие военнослужащие приехали к друзьям, по личным вопросам.
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