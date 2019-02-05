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Лавров назвал украинскую церковь "нелегитимной"

Вторник, 5 февраля 2019, 11:11

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Православная церковь Украины нелегитимная "по канонам невмешательства государства в церковную жизнь" и по "канонам православия".

Об этом он заявил, выступая в Российско-Таджикском славянском университете, пишет российский ТАСС.

"Абсолютно нелегитимное решение было, по всем канонам. И по канонам невмешательства государства в церковную жизнь, и по канонам самого православия, потому что решение 1686 года, которое в Константинополе было принято - о передаче этой церкви под эгиду Московского патриархата - безотзывное, достаточно просто прочитать его", - заявил Лавров.

Глава российского МИДа считает Православную украинскую церковь "глумлением над историей" и попыткой "рассорить" народы России и Украины.

"Глумление над историей, преследование тем самым цели просто рассорить Россию и Украину, отвадить наши народы от того, чтобы они дружили, это, я считаю, по большому счету, преступление (власти Украины) перед своими гражданами", - также сказал он.

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Напомним:

Украинская правда
Темы: Православная Церковь УкраиныцерковьЛавровтомосРосcия
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