Лавров назвал украинскую церковь "нелегитимной"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Православная церковь Украины нелегитимная "по канонам невмешательства государства в церковную жизнь" и по "канонам православия".

Об этом он заявил, выступая в Российско-Таджикском славянском университете, пишет российский ТАСС.

"Абсолютно нелегитимное решение было, по всем канонам. И по канонам невмешательства государства в церковную жизнь, и по канонам самого православия, потому что решение 1686 года, которое в Константинополе было принято - о передаче этой церкви под эгиду Московского патриархата - безотзывное, достаточно просто прочитать его", - заявил Лавров.

Глава российского МИДа считает Православную украинскую церковь "глумлением над историей" и попыткой "рассорить" народы России и Украины.

"Глумление над историей, преследование тем самым цели просто рассорить Россию и Украину, отвадить наши народы от того, чтобы они дружили, это, я считаю, по большому счету, преступление (власти Украины) перед своими гражданами", - также сказал он.

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