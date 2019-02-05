Лавров назвал украинскую церковь "нелегитимной"
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Православная церковь Украины нелегитимная "по канонам невмешательства государства в церковную жизнь" и по "канонам православия".
Об этом он заявил, выступая в Российско-Таджикском славянском университете, пишет российский ТАСС.
"Абсолютно нелегитимное решение было, по всем канонам. И по канонам невмешательства государства в церковную жизнь, и по канонам самого православия, потому что решение 1686 года, которое в Константинополе было принято - о передаче этой церкви под эгиду Московского патриархата - безотзывное, достаточно просто прочитать его", - заявил Лавров.
Глава российского МИДа считает Православную украинскую церковь "глумлением над историей" и попыткой "рассорить" народы России и Украины.
"Глумление над историей, преследование тем самым цели просто рассорить Россию и Украину, отвадить наши народы от того, чтобы они дружили, это, я считаю, по большому счету, преступление (власти Украины) перед своими гражданами", - также сказал он.
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Напомним:
- Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова защищать верующих в Украине.
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви – и 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.
- 3 февраля в Софии Киевской состоялась церемония интронизации предстоятеля Православной Церкви Украины митрополита Епифания. Участие в церемонии приняли представители духовенства - Константинопольского патриархата, поместных церквей, а также представители украинской власти - Петр Порошенко с супругой, Юлия Тимошенко, Андрей Садовый и др., а также верующие.