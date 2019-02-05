В полиции объясняют, что готовы охранять Михайлика и дальше
Следователи Нацполиции продлили срок охраны одесского активиста, на которого было совершено покушение на убийство.
Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции 5 февраля.
Правоохранители объясняют, что осенью 2018 года во время осуществления досудебного расследования следователь полиции в Одесской области применил на определенный срок меры безопасности в отношении потерпевшего.
"Меры по физической охране были продолжены даже несмотря на письменное заявление потерпевшего, написанное в его присутствии женой, об отсутствии необходимости в таких мероприятиях", – говорится в сообщении правоохранителей.
В полиции уточняют, что сейчас досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление НПУ, которое пока не получало от самого активиста заявления о необходимости охраны.
"Однако следователь снова продлил действие мер безопасности. Нацполиция готова обеспечить предоставление физической охраны в формате и исходя из необходимости, которую укажет пострадавший", – говорится в сообщении полиции.
Фамилия в сообщении правоохранителей традиционно не указывается, однако пресс-секретарь ведомства Ярослав Тракало подтвердил "Украинской правде", что речь идет о прооперированном в Германии главе одесской ячейки партии "Сила людей" Олеге Михайлике, который заявил накануне о снятии госохраны.
Тракало напомнил, что полномочия полиции не распространяются на иностранную юрисдикцию.
"По имеющейся информации, в настоящее время пострадавший находится за пределами государства, где полиция не может предоставить ему физическую охрану, поскольку не имеет таких полномочий", - сказал спикер Нацполиции.
"Однако при необходимости мы готовы обеспечить ему меры безопасности – как только он пересечет государственную границу и вернется в Украину", - добавил он.
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Покушение на активиста Олега Михайлика. Что произошло в Одессе и кому это выгодно?
Напомним:
- 11 января активисту Олегу Михайлику, на которого в сентябре 2018 года было совершено покушение, в Германии сделали операцию и достали пулю из легких.
- 19 января Михайлик сообщил, что его выписали из клиники в Мюнхене (Германия), где ему сделали операцию и удалили пулю из легких.
- На Михайлика покушались 22 сентября 2018 года, в него выстрелили в центре Одессы. Пуля протаранила насквозь левую руку и грудь, застряв в левом легком, не попав в сердце.
- 25 сентября одесские правоохранители задержали трех граждан Грузии подозреваемых в покушении на Михайлика.
- 27 сентября Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения подозреваемому в нападении на Михайлика.
- 21 ноября Киевский райсуд Одессы продлил до 4 месяцев срок досудебного расследования по делу покушения на Михайлика.
- 22 ноября одного из подозреваемых в покушении на одесского активиста Олега Михайлика - инвалида 1-й группы Торнике Герасина (Нагладзе) - отпустили под круглосуточный домашний арест.