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В полиции объясняют, что готовы охранять Михайлика и дальше

Вторник, 5 февраля 2019, 18:11

Следователи Нацполиции продлили срок охраны одесского активиста, на которого было совершено покушение на убийство.

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции 5 февраля.

Правоохранители объясняют, что осенью 2018 года во время осуществления досудебного расследования следователь полиции в Одесской области применил на определенный срок меры безопасности в отношении потерпевшего.

"Меры по физической охране были продолжены даже несмотря на письменное заявление потерпевшего, написанное в его присутствии женой, об отсутствии необходимости в таких мероприятиях", – говорится в сообщении правоохранителей.

В полиции уточняют, что сейчас досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление НПУ, которое пока не получало от самого активиста заявления о необходимости охраны.

"Однако следователь снова продлил действие мер безопасности. Нацполиция готова обеспечить предоставление физической охраны в формате и исходя из необходимости, которую укажет пострадавший", – говорится в сообщении полиции.

Фамилия в сообщении правоохранителей традиционно не указывается, однако пресс-секретарь ведомства Ярослав Тракало подтвердил "Украинской правде", что речь идет о прооперированном в Германии главе одесской ячейки партии "Сила людей" Олеге Михайлике, который заявил накануне о снятии госохраны.

Тракало напомнил, что полномочия полиции не распространяются на иностранную юрисдикцию.

"По имеющейся информации, в настоящее время пострадавший находится за пределами государства, где полиция не может предоставить ему физическую охрану, поскольку не имеет таких полномочий", - сказал спикер Нацполиции.

"Однако при необходимости мы готовы обеспечить ему меры безопасности – как только он пересечет государственную границу и вернется в Украину", - добавил он.

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Покушение на активиста Олега Михайлика. Что произошло в Одессе и кому это выгодно?

Напомним:

Валентина Романенко, УП

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Темы: Одессаактивистыполиция
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