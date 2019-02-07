Берлин и Париж заинтересовались "планом Сайдика" по Донбассу

Германия и Берлин заинтересовались так называемым новым "мирным планом Сайдика", который ранее отвергла Украины.

В интервью "Европейской правде" посол Германии Эрнст Райхель и посол Франции Изабель Дюмон отметили, что документ является достойным для дискуссии.

Немецкий дипломат отметил, что Мартин Сайдик написал этот план по своей инициативе и представил его в прошлом году в рамках встречи ОБСЕ в Милане.

"Идея этого документа – не заменить "Минск", а дополнить его. Основная цель – создать условия для появления на Донбассе миротворческой миссии под эгидой ООН и ОБСЕ. И этот документ действительно содержит важные идеи, которые пригодятся для дискуссии, когда придет время", – считает Эрнст Райхель.

Его позицию поддержала Изабель Дюмон, подчеркнув, что план "следует изучить".

"Предложение Сайдика и правда стоит изучить, исходя из того, что он всегда близко сотрудничал с Нормандским форматом и знает все сложности процесса урегулирования, предусмотренного Минской соглашением", – отметила посланница Франции.

Больше читайте в интервью: "Послы Франции и Германии: Мы много раз спрашивали, чем заменить "Минск" – но ответа не получили".

Напомним: