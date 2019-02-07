Берлин и Париж заинтересовались "планом Сайдика" по Донбассу

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Четверг, 7 февраля 2019, 09:53

Германия и Берлин заинтересовались так называемым новым "мирным планом Сайдика", который ранее отвергла Украины.

В интервью "Европейской правде" посол Германии Эрнст Райхель и посол Франции Изабель Дюмон отметили, что документ является достойным для дискуссии.

Немецкий дипломат отметил, что Мартин Сайдик написал этот план по своей инициативе и представил его в прошлом году в рамках встречи ОБСЕ в Милане.

"Идея этого документа – не заменить "Минск", а дополнить его. Основная цель – создать условия для появления на Донбассе миротворческой миссии под эгидой ООН и ОБСЕ. И этот документ действительно содержит важные идеи, которые пригодятся для дискуссии, когда придет время", – считает Эрнст Райхель.

Его позицию поддержала Изабель Дюмон, подчеркнув, что план "следует изучить".

"Предложение Сайдика и правда стоит изучить, исходя из того, что он всегда близко сотрудничал с Нормандским форматом и знает все сложности процесса урегулирования, предусмотренного Минской соглашением", – отметила посланница Франции.

Больше читайте в интервью: "Послы Франции и Германии: Мы много раз спрашивали, чем заменить "Минск" – но ответа не получили".

Напомним:

  • Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что существует новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности.
  • Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что план спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика п не содержит принципиально новых предложений.
  • Президент Петр Порошенко, комментируя "план Сайдика", заявил, что миротворцы ООН не будут эскорт-сервисом для наблюдателей ОБСЕ, они "должны создавать мир и иметь мандат ответственности на оккупированной территории".

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Темы: Донбасс Минские соглашения Франция Германия


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