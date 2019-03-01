Тимошенко предлагает статью о незаконном обогащении без реального наказания – ЦПК

В общественной организации Центр противодействия коррупции заявили, что редакция статьи о незаконном обогащении, которую предлагает кандидат в президенты Юлия Тимошенко, практически делает невозможным привлечение к уголовной ответственности.

Об этом говорится в публикации ЦПК.

В законопроекте, предложенном Тимошенко, отмечается: "Приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере, незаконность оснований приобретения признанные в судебном порядке, а также передача им таких активов любой другому лицу" .

Активисты отмечают, что такая формулировка практически делает невозможным привлечение к уголовной ответственности за незаконное обогащение, поскольку предлагается два этапа признание обогащения незаконным.

"Сначала суд должен признать незаконность оснований приобретения активов, а затем по второму кругу, руководствуясь судебным решением, вновь расследуется то же деяние", - говорится в публикации.

"То есть, чтобы предъявить кому-то подозрение в незаконном обогащении детективам и прокурорам придется в отдельных производствах получить решения судов об установлении фактов незаконности оснований приобретения чиновником тех или иных активов", - объясняют в ЦПК.

В организации добавили, что кроме этого решения должны вступить в законную силу, то есть пройти стадию апелляционного обжалования, что может занять много лет.

Активисты уверены, что таким образом, для реальных коррупционеров риск минимален.

"Однако сейчас вообще трудно представить, как это все выполнить на практике из-за размытой формулировки "незаконности оснований приобретения". Оно включает, в частности, недействительность сделок, влечет за собой, в основном, гражданскую ответственность", - говорится в анализе законопроекта.

"То есть, если, например, у вас не было соблюдено нотариальной формы договора купли-продажи дома, то это лишь основание вернуть вам деньги, а имущество - продавцу. Это не делает вас фигурантом дела о незаконном обогащении. Однако в формулировке Тимошенко - сделает", - отмечают активисты.

Они отмечают, что своим законопроектом, Тимошенко вероятно хочет, чтобы в суде доказали, что за средства, полученные в качестве взятки, были приобретены, например, конкретный автомобиль или недвижимость, но поскольку суды руководствуются исключительно нормами права и не могут выходить за их пределы, поэтому, могут, например, наказать за взяточничество, но не имеют полномочий устанавливать непосредственно на что сама взятка была израсходована.

В ЦПК добавили, что в редакции статьи о незаконном обогащении, которую Конституционный суд признал неконституционной отмечалось, что значительное превышение состояния над всеми источниками дохода чиновника и членов его семьи и незаконно обогащением, безотносительно к тому, как приобретенные эти активы.

Зато в законопроекте, зарегистрированном Тимошенко, сужается само понятие "незаконное обогащение" к активам приобретенных исключительно из незаконных оснований. Это означает, что если у чиновника нет средств на дом, который у него в собственности, - это не будет незаконным обогащением в понимании предлагаемой статьи.

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Напомним: