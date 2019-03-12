Порошенко назначил экс-кандидата в президенты Кривоноса заместителем секретаря СНБО, СБУ заблокировала деятельность "наркокартеля", а украинцы стали лучше относиться к России — новости, которые были актуальны 12 марта.

О новом Гладковском

Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении полковника Сергея Кривоноса, который снял свою кандидатуру с выборов и поддержал Порошенко, заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

О симпатиях к россиянам

В феврале 2019 года количество украинцев, которые хорошо или очень хорошо относятся к России, выросло на 9 процентных пунктов и составляет 57%. Отмечается, что положительное отношение к России обусловлено преимущественно позитивным отношением к гражданам этой страны.

О Тимошенко и Коломойском

Председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов продемонстрировал запись телефонного разговора якобы между Юлией Тимошенко и Игорем Коломойским и заявил, что лидер "Батькивщины" должна публично рассказать о финансовом сотрудничестве с олигархом.

Тимошенко в ответ рассказала об очередной части расследования журналистов о хищениях в оборонной сфере и участии в этом правоохранительных органов.

О неприкосновенности депутатов

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала на согласование генпрокурору Юрию Луценко представление о привлечении к уголовной ответственности народных депутатов Сергея Скуратовского (Радикальная партия Олега Ляшко) и Дениса Дзензерского ("Народный фронт").

Об увольнении глав ОГА

Президент Петр Порошенко просит Кабинет министров направить ему представление на увольнение председателя Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко, обвиняемого в коррупции.

Об СБУ и наркотиках

Служба безопасности совместно с полицией Израиля заблокировала деятельность крупнейшей за последнее десятилетие международной сети Интернет-торговли наркотиками. 12 марта в Киеве был задержан глава наркокартеля, куда он прибыл для налаживания "бизнес-связей" с представителями местных криминальных кругов.

О других важных новостях

Опубликовали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и вселенским (Константинопольским) патриархатом. Так, Константинополь обязался содействовать становлению Автокефальной поместной Православной церкви в Украине, а Киев – способствовать функционированию Миссии "Ставропигия вселенского патриархата в Украине".

Служба безопасности Украины заявляет, что их сотрудника Дмитрия Москаленко, который является фигурантом расследования журналистов издания "Bihus.info", задержали в 2016 году по подозрению в мошенничестве. Как выяснила УП, Дмитрия Москаленко и предпринимателя Андрея Рогозу, которые фигурируют в расследовании журналистов о хищениях в обороне комплексе, судят за мошенничество на почти 20 миллионов гривен.

Убийство журналиста, одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета до сих пор не раскрыто, потому что президент или не хочет правосудия, или есть силы, которые его сдерживают от действий по этому делу, заявил руководитель Комитета защиты журналистов (CPJ) Джоэл Саймон.

Палата общин парламента Великобритании во второй раз отклонила соглашение о выходе из ЕС, на этот раз с изменениями, которые Тереза ​​Мэй в понедельник согласовала с президентом Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером.