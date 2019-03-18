Новости 18 марта: у Roshen горело, а САП дебютировала с реальным заключением

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Понедельник, 18 марта 2019, 21:14

Австралия ввела антироссийские санкции, НАТО призвало вернуть контроль над Крымом Украине, а в Киеве горели два магазина Roshen — новости, которые были актуальны 18 марта.

Об антироссийских санкциях

Австралия вслед за США, Канадой и ЕС ввела санкции против 7 россиян, причастных к нападению на украинские корабли у Керченского пролива, — также ограничения наложили на трех главарей боевиков на Донбассе.

Глава Нацполиции Киева Крищенко заявил, что человек, которого задержали за поджог магазина Roshen на Крещатике, принадлежит к радикальной экстремистской организации, что планировала сорвать выборы.

О поджоге магазинов Roshen

В Киеве за сутки дважды пытались сжечь фирменные магазины Roshen — сначала возле станции метро "Героев Днепра", а затем на Крещатике.

О Telegram

У нас есть Telegram-канал! Мы там постоянно что-то объясняем и очень часто хорошо шутим (ну, по крайней мере, нам так кажется).

О НАТО и аннексированном Крыме

"Крым – территория Украины", — Североатлантический альянс призвал вернуть аннексированный полуостров Украине, в очередной раз осудив Российскую агрессию.

О дебюте САП

Экс-чиновника Одесской области, которого суд признал виновным в злоупотреблениях и выписке надбавки самому себе, приговорили к 3 годам тюрьмы — это первый реальный срок от Антикоррупционной прокуратуры.

О других важных новостях

США, Евросоюз и МВФ призвали Украину отложить рассмотрение всех законопроектов о незаконном обогащении — потому что они "несовершенные".

Люди с баннерами "Крым – это Украина", "Отдай украденное" и "Крым вам вместо пенсий" вышли на одиночные пикеты в Москве и Санкт-Петербурге.

Футболист "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство — теперь его могут вызвать в сборную Украины.

Активисты говорят, что Тарута и его партия потратили минимум 150 млн грн на внешнюю и телевизионную рекламу (напоминаем, что после этого Тарута поддержал Тимошенко).

Украинская правда

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Темы: Roshen Антикоррупционная прокуратура Крым НАТО санкции


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