Суд отклонил жалобу об отстранении Мангера

Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобы адвокатов подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера и оставил без изменений решение о его отстранении от должности председателя Херсонского облсовета.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского апелляционного суда.



"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 6 марта 2019 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

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