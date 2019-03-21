Суд отклонил жалобу об отстранении Мангера

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Четверг, 21 марта 2019, 20:57

Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобы адвокатов подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера и оставил без изменений решение о его отстранении от должности председателя Херсонского облсовета.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского апелляционного суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 6 марта 2019 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

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Напомним:

  • Ночью 15 февраля суд избрал Мангер мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Позже его адвокат внес за него залог.
  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • Позже генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как, по версии следствия, Мангер готовил убийство Гандзюк.
  • 13 февраля суд начал выбирать Мангеру меру пресечения, однако не успел сделать это в течение одного дня и перенес заседание.
  • Во время заседания Мангер обвинил в убийстве Гандзюк Службу безопасности.
  • В ответ СБУ назвала слова чиновника клеветой.
  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 2 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • 4 декабря 2018 года правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
  • Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем Блока Петра Порошенко Андреем Гордеевым.
  • После этого Мангер заявил, что прекращает членство в "Батькивщине" на время расследования.
  • 9 февраля "Батькивщина" исключила Мангера из своих рядов и рекомендовала уйти из облсовета.

Украинская правда

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Темы: суд нападение на Гандзюк


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