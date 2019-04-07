Пленный моряк рассказал Миятович об условиях содержания в СИЗО. Москальковой не понравилось
Военнопленный украинский моряк Денис Гриценко сообщил комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович об условиях содержания в СИЗО и ответил на вопросы относительно состояния здоровья.
Об этом сообщил руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
"Денис Гриценко разговаривал с госпожой Миятович на английском языке около 10 минут. Ответил на ее вопросы относительно состояния здоровья и условий содержания, сообщил, что следствие не предоставляет ему, а также другим военнопленным свиданий с близкими и телефонных переговоров", - сообщил Полозов.
Также, по его словам, Гриценко указал, что работа цензоров, просматривающих переписку заключенных, неудовлетворительная, т.к. сроки передачи ему писем от родных затягиваются на 2-3 месяца.
Кроме того Гриценко попросил Миятович особое внимание уделить состоянию здоровья раненых военнопленных.
"По словам Дениса, его разговор на английском языке с комиссаром Совета Европы не понравился омбудсмену Татьяне Москальковой. Она потребовала от переводчика перевести ей все, что Гриценко сказал Миятович", - сообщил Полозов.
Он также сообщил, сославшись на информацию Грценко, что Москалькова и Миятович посетили некоторых других военнопленных моряков.
Кроме того Гриценко сообщил Полозову обстоятельства проведения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы.
"Он подробно рассказал, как его вывозили вместе с военнопленными из его судебной четверки - Андреем Драчом, Вячеславом Зинченко и Михаилом Власюком. По словам Дениса, возили весь день, помимо института Сербского еще завозили в Бутырку на сборку, где он находился несколько часов, а потом пересаживали в другой автозак", - сообщил Полозов.
На самой экспертизе Гриценко воспользовался рекомендациями защитников и не растерялся, обнаружив, что экспертиза проходит в их отсутствие, добавил адвокат.
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