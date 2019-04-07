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Пленный моряк рассказал Миятович об условиях содержания в СИЗО. Москальковой не понравилось

Воскресенье, 7 апреля 2019, 23:34

Военнопленный украинский моряк Денис Гриценко сообщил комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович об условиях содержания в СИЗО и ответил на вопросы относительно состояния здоровья.

Об этом сообщил руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов. 

"Денис Гриценко разговаривал с госпожой Миятович на английском языке около 10 минут. Ответил на ее вопросы относительно состояния здоровья и условий содержания, сообщил, что следствие не предоставляет ему, а также другим военнопленным свиданий с близкими  и телефонных переговоров", - сообщил Полозов.

Также, по его словам, Гриценко указал, что работа цензоров, просматривающих переписку заключенных, неудовлетворительная, т.к. сроки передачи ему писем от родных затягиваются на 2-3 месяца.

Кроме того Гриценко попросил Миятович особое внимание уделить состоянию здоровья раненых военнопленных.

"По словам Дениса, его разговор на английском языке с комиссаром Совета Европы не понравился омбудсмену Татьяне Москальковой. Она потребовала от переводчика перевести ей все, что Гриценко сказал Миятович", - сообщил Полозов. 

Он также сообщил, сославшись на информацию Грценко, что Москалькова и Миятович посетили некоторых других военнопленных моряков.

Кроме того Гриценко сообщил Полозову обстоятельства проведения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы.

"Он подробно рассказал, как его вывозили вместе с военнопленными из его судебной четверки - Андреем Драчом, Вячеславом Зинченко и Михаилом Власюком. По словам Дениса, возили весь день, помимо института Сербского еще завозили в Бутырку на сборку, где он находился несколько часов, а потом пересаживали в другой автозак", - сообщил Полозов.

На самой экспертизе Гриценко воспользовался рекомендациями защитников и не растерялся, обнаружив, что экспертиза проходит в их отсутствие, добавил адвокат. 

 

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Напомним, 

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: пленныеморякиРосcия
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