Генсек ООН призвал власти Венесуэлы не применять силу против демонстрантов

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал власти Венесуэлы не применять силу против участников демонстраций.

С таким заявлением генсек ООН выступил после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал жителей Венесуэлы выходить на протестные акции, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на западные СМИ.

"Генсек ООН повторяет свой призыв ко всем сторонам сохранять максимальную сдержанность и призывает не применять силовые меры, способные привести к гибели людей, против мирных демонстрантов", - отметил представитель генсека Стефан Дюжжарик.

По его словам, накануне Гутерриш в ходе разговора с министром иностранных дел Венесуэлы и помощниками Гуайдо "призвал обе стороны избегать насилия, а также предпринять немедленные шаги, чтобы восстановить порядок".

Напомним,