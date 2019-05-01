Генсек ООН призвал власти Венесуэлы не применять силу против демонстрантов
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал власти Венесуэлы не применять силу против участников демонстраций.
С таким заявлением генсек ООН выступил после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал жителей Венесуэлы выходить на протестные акции, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на западные СМИ.
"Генсек ООН повторяет свой призыв ко всем сторонам сохранять максимальную сдержанность и призывает не применять силовые меры, способные привести к гибели людей, против мирных демонстрантов", - отметил представитель генсека Стефан Дюжжарик.
По его словам, накануне Гутерриш в ходе разговора с министром иностранных дел Венесуэлы и помощниками Гуайдо "призвал обе стороны избегать насилия, а также предпринять немедленные шаги, чтобы восстановить порядок".
Напомним,
- В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
- США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
- В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
- 20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.
- 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
- Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за происходящее в Венесуэле лежит также на России и Кубе.
- 1 мая Помпео заявил, что администрация президента Дональда Трампа готова предпринять военные действия, чтобы препятствовать кризису в Венесуэле.
- В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил США в поддержке попытки захвата власти в Венесуэле и заявил, что "продолжение агрессивной политики в отношении Каракаса чревато самыми тяжелыми последствиями".
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