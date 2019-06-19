Новости 19 июня: Гибель нардепа, имена виновных в катастрофе МН17, "Голос" обогнал ЕС

В Киеве нашли мертвым нардепа фракции "Народный фронт" Дмитрия Тимчука, Международная следственная группа назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию лайнера рейса МН17 на Донбассе летом 2014 года – новости, которые были актуальны 19 июня.

О смерти Дмитрия Тымчука

В Киеве нашли мертвым координатора группы "Информационный сопротивление" нардепа фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука.

Правоохранители не исключают версию убийства нардепа фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука. По предварительнам данным, Тымчук застрелился при чистке наградного оружия – пистолета.

Первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук заявил, что не верит в версию несчастного случая, и не исключает, что парламентария могли убить.

О катастрофе МН17

Международная следственная группа (JIT), собранная для выяснения причин катастрофы лайнера рейса МН17 на Донбассе летом 2014 года, назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета.

Подозрения выдвинуты трем гражданам РФ - Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову, а также гражданину Украины Леониду Харченко.

Также Нидерланды выдадут международные ордера на арест и объявит их в розыск. А суд над подозреваемыми начнется в марте 2020 года.

О рейтингах

Если бы выборы в Верховную Раду проводились в ближайшее воскресенье, то в парламент имели бы шанс пройти 5 партий во главе со "Слугой народа".

За "Слугу народа" готовы проголосовать 47,1% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также, согласно опросу, преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За жизнь" (11,1%), партия "Голос" (8,1%), "Батькивщина" (7,3%) и "Европейская солидарность "(5,0%).

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